Deutsche Rohstoff: 150 Mio. EUR Umsatz im 3. Quartal!
Die Deutsche Rohstoff AG trotzt Herausforderungen und zeigt Stärke im dritten Quartal 2025. Trotz eines Umsatzrückgangs auf 150,1 Mio. EUR bleibt der Free Cash Flow positiv. Neue Bohrungen versprechen Wachstum, während die Produktion leicht über dem Vorjahr liegt.
- Umsatz der Deutsche Rohstoff AG im 3. Quartal 2025 beträgt 150,1 Mio. EUR, was einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr (171,6 Mio. EUR) entspricht.
- Die Produktion lag bei 13.680 BOEPD, mit einer geförderten Ölmenge von 2.398.961 Barrel, leicht über dem Vorjahr.
- EBITDA für die ersten neun Monate 2025 beträgt 101,7 Mio. EUR, verglichen mit 122,2 Mio. EUR im Vorjahr.
- Der Konzernüberschuss liegt bei 22,0 Mio. EUR, während der Free Cash Flow positiv bei 26,5 Mio. EUR ist.
- Neue Chinook-Bohrungen zeigen seit Ende Juni eine sehr starke Produktion, und sechs weitere Bohrungen werden aktuell in die Produktion genommen.
- Die Deutsche Rohstoff AG erwartet für 2025 Umsatz und EBITDA am oberen Ende der Prognosespanne von 170 bis 190 Mio. EUR für Umsatz und 115 bis 135 Mio. EUR für EBITDA.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsbericht Q3 2025, bei Deutsche Rohstoff ist am 14.11.2025.
Der Kurs von Deutsche Rohstoff lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 47,85EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,31 % im
Minus.
-3,13 %
+2,29 %
-11,15 %
+18,69 %
+49,68 %
+72,16 %
+511,98 %
+182,55 %
+453,37 %
