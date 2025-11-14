FCR Immobilien: Stabiles Wachstum & Profit im 9-Monats-Bericht 2025
FCR Immobilien AG präsentiert ein starkes 9-Monats-Ergebnis 2025, das finanzielle Stärke und strategische Weitsicht unterstreicht. Mit solider Finanzierung und hoher Vermietungsquote bleibt das Unternehmen auf Erfolgskurs.
Foto: adobe.stock.com
- FCR Immobilien AG erzielte ein stabiles und profitables 9-Monats-Ergebnis 2025 mit einem EBT von 5,2 Mio. Euro und einem FFO von 5,6 Mio. Euro.
- Die Eigenkapitalquote stieg auf 34,1 %, was auf eine solide Finanzierung und hohe Stabilität hinweist.
- Die Vermietungsquote lag bei 94,2 % und der WAULT bei 5,9 Jahren, was ein konstant hohes Niveau des Immobilienportfolios zeigt.
- Der Umsatz aus Vermietung betrug 23,2 Mio. Euro, während der Periodenüberschuss 5,5 Mio. Euro erreichte.
- FCR konnte wesentliche Aufwandsposten reduzieren, darunter Material- und Personalaufwand, und die Finanzaufwendungen sanken deutlich.
- Eine Dividende von 0,45 Euro je Aktie wurde an die Aktionäre ausgeschüttet, und der Net Asset Value (NAV) erhöhte sich auf 162,8 Mio. Euro.
Der nächste wichtige Termin, Deutsches Eigenkapitalforum (Frankfurt), bei FCR Immobilien ist am 24.11.2025.
Der Kurs von FCR Immobilien lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,800EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
