    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy

    AKTIE IM FOKUS

    269 Aufrufe 269 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ziele für 2028 sorgen für Kursfeuerwerk bei Siemens Energy

    Für Sie zusammengefasst
    • Siemens Energy Aktien steigen über 9 Prozent vorbörslich.
    • Höhere Ziele für 2028 versprechen dynamisches Wachstum.
    • Analysten erwarten positive Kursreaktion und Markterwartungen.
    AKTIE IM FOKUS - Ziele für 2028 sorgen für Kursfeuerwerk bei Siemens Energy
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit den höheren Zielen für das Geschäftsjahr 2028 nehmen die Aktien von Siemens Energy am Freitag Kurs auf ihr Rekordhoch. Vorbörslich gewannen sie auf der Handelsplattform Tradegate bei einem Kurs von 110,45 Euro über 9 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss. Der Höchststand vom Monatsanfang bei fast 114 Euro kommt in Reichweite.

    Analysten sparten in ihren ersten Reaktionen auf den Geschäftsbericht des Energietechnikkonzerns nicht mit Lob, auch wenn die Resultate des vierten Geschäftsquartals sogar ein wenig enttäuschten. So schrieb Jefferies-Experte Lucas Ferhani, die Ziele für 2028 seien "voll aufgeladen". Sie versprächen deutlich dynamischeres Wachstum bei höheren Margen und sorgten für etwa 20 Prozent Spielraum für die Markterwartungen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.444,30€
    Basispreis
    15,92
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.360,00€
    Basispreis
    15,94
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Sogar die eigentlich mit ihrer steten Verkaufsempfehlung recht skeptische UBS-Analystin Supriya Subramanian zollte den Zielen Respekt und rechnet mit einer positiven Kursreaktion. Die Markterwartungen für das Geschäftsjahr dürften im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich anziehen - so ihre Kalkulation.

    Siemens Energy sind mit ihrem verdoppeltem Kurs derzeit drittbester Dax -Wert im Jahr 2025. Mit dem vorbörslichen Plus rücken sie an die Commerzbank auf Platz zwei heran./ag/mis/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 24.022 auf Ariva Indikation (14. November 2025, 08:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +6,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 88,32 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Siemens Energy Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 91,00EUR was eine Bandbreite von -65,61 %/-17,65 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens Energy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Siemens Energy Aktie nach den positiven Q4-Zahlen, die einen Anstieg auf 108,40€ zur Folge hatten. Anleger äußern jedoch Bedenken hinsichtlich einer möglichen Marktkorrektur. Die Fundamentaldaten werden als stark bewertet, mit positiven Aussichten und einer Dividende von 0,65%. Einige Kommentatoren sehen Potenzial für einen Kurs von 200€ in einem Jahr, falls die Marktbedingungen günstig bleiben.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Ziele für 2028 sorgen für Kursfeuerwerk bei Siemens Energy Mit den höheren Zielen für das Geschäftsjahr 2028 nehmen die Aktien von Siemens Energy am Freitag Kurs auf ihr Rekordhoch. Vorbörslich gewannen sie auf der Handelsplattform Tradegate bei einem Kurs von 110,45 Euro über 9 Prozent im Vergleich zum …