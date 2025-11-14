BERENBERG stuft CANCOM auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Cancom von 25 auf 26 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Nicole Winkler sprach am Donnerstagabend in ihrem Resümee von soliden Quartalszahlen und ersten Anzeichen der Erholung. Sie bleibt allerdings an der Seitenlinie, bis die Wachstumsdynamik des IT-Dienstleisters wirklich anzieht./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

