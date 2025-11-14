    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCANCOM SE AktievorwärtsNachrichten zu CANCOM SE
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERENBERG stuft CANCOM auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Cancom von 25 auf 26 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Nicole Winkler sprach am Donnerstagabend in ihrem Resümee von soliden Quartalszahlen und ersten Anzeichen der Erholung. Sie bleibt allerdings an der Seitenlinie, bis die Wachstumsdynamik des IT-Dienstleisters wirklich anzieht./rob/ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:54 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 24,85EUR auf Tradegate (14. November 2025, 08:19 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: CANCOM
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 26
    Kursziel alt: 25
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERENBERG stuft CANCOM auf 'Hold' Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Cancom von 25 auf 26 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Nicole Winkler sprach am Donnerstagabend in ihrem Resümee von soliden Quartalszahlen und ersten Anzeichen der …