Critical Infrastructure Technologies unterzeichnet Vertraulichkeitsvereinbarung mit Aqura Technologies

Vancouver, BC – 14. November 2025 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (OTC: CITLF) (FWB: X9V) (FWB: X9V) („CiTech“ oder das „Unternehmen“), ein führender Entwickler autonomer Hochleistungssysteme für mobile Kommunikation und Sicherheitsplattformen, freut sich, den Abschluss einer gegenseitigen Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA) mit Aqura Technologies bekannt zu geben, einem führenden Anbieter von Lösungen in den Bereichen moderne Kommunikation, private 4G/5G-Netze, industrielles IoT und vereinheitlichte Kommunikation für Australiens kritische Branchen.

Die NDA legt einen Rahmen für den Austausch vertraulicher technischer, kommerzieller und ingenieurwissenschaftlicher Informationen zwischen CiTech und Aqura fest, sodass die Parteien bei eingehenden gemeinsamen Diskussionen die mögliche Einbindung der fortschrittlichen Kommunikationsfunktionen von Aqura in die schnell einsetzbare Nexus-Plattform von CiTech bewerten können.

Die Nexus-Plattform, ein 20 Meter hohes autonomes, verlegbares Turmsystem, ist darauf ausgelegt, missionskritische Kommunikations-, Überwachungs- und digitale Infrastruktur in den Bereichen Verteidigung, Bergbau, Notfalldienst und abgelegene Industriebetriebe zu unterstützen. Dank seiner ausgewiesenen Kompetenz auf den Gebieten private 4G-/5G-Netze, Edge-Computing, Unternehmenskonnektivität und digitale Lösungen für entlegene Standorte ist Aqura ein idealer Partner für die Integration moderner Kommunikationslösungen.

„Die Unterzeichnung dieser NDA ist ein wichtiger nächster Schritt auf dem Weg zur Stärkung der inländischen Partnerschaften von CiTech“, so Brenton Scott, CEO von CiTech. „Aqura ist ein anerkannter führender Anbieter von leistungsstarken Kommunikationslösungen für einige der anspruchsvollsten Umgebungen in Australien. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit, um neue Konnektivitäts- und Kapazitätsmöglichkeiten für die Nexus-Plattform zu sondieren.“

Als Tochtergesellschaft unter dem Dach der Unternehmensgruppe Telstra Purple verfügt Aqura über umfangreiche nationale Erfahrung und eine solide Grundlage für digitale Innovationen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden die beiden Parteien Möglichkeiten für die mobile Konnektivität der nächsten Generation, IoT-Integration, Edge-Networking und Backhaul-Kapazität mit hoher Bandbreite bewerten können, um die Leistung der in Australien und auf internationalen Märkten eingesetzten Nexus-Plattformen zu verbessern.