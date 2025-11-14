BERENBERG stuft Delivery Hero auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Sorgen von Anlegern sollten nun geringer werden, schrieb Wolfgang Specht am Donnerstagabend im Nachgang des Quartalsberichts. So gebe es positive Trends in Asien. Zudem dürften sich die Aktienüberhang-Situation mit Blick auf Prosus und die Rechtsstreitigkeiten in Spanien im kommenden Jahr klären./rob/mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,99 % und einem Kurs von 18,40EUR auf Tradegate (14. November 2025, 08:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Wolfgang Specht

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 35

Kursziel alt: 35

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



