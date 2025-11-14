    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSecunet Security Networks AktievorwärtsNachrichten zu Secunet Security Networks
    BERENBERG stuft SECUNET SECURITY AG auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Secunet von 233 auf 236 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Andreas Wolf verwies am Donnerstagabend in seiner Nachbetrachtung des Zwischenberichts auf eine wohl starke staatlichen Nachfrage nach den IT-Sicherheitslösungen nach dem Beschluss des Bundeshaushaltes./rob/mis/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 18:21 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 177,4EUR auf Tradegate (14. November 2025, 08:08 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: SECUNET SECURITY AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 236
    Kursziel alt: 233
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



