    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy

    ANALYSE-FLASH

    177 Aufrufe 177 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jefferies belässt Siemens Energy auf 'Buy' - Ziel 134 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies belässt Siemens Energy auf "Buy" mit 134 Euro.
    • Ziele für 2028 versprechen dynamisches Wachstum.
    • 20% Spielraum für Markterwartungen erwartet.
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt Siemens Energy auf 'Buy' - Ziel 134 Euro
    Foto: Sebastian Kahnert - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 134 Euro auf "Buy" belassen. Die Ziele für 2028 seien "voll aufgeladen", schrieb Lucas Ferhani am Donnerstagabend nach dem Zwischenbericht. Sie versprächen deutlich dynamischeres Wachstum bei höheren Margen und sorgten für etwa 20 Prozent Spielraum für Markterwartungen./rob/ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens Energy!
    Short
    120,90€
    Basispreis
    1,12
    Ask
    × 9,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    100,26€
    Basispreis
    1,16
    Ask
    × 9,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Siemens Energy

    +1,84 %
    +6,64 %
    +1,84 %
    +11,87 %
    +140,82 %
    +671,32 %
    +382,16 %
    +414,67 %
    ISIN:DE000ENER6Y0WKN:ENER6Y

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 110,2 auf Tradegate (14. November 2025, 08:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +6,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 88,32 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Siemens Energy Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 91,00EUR was eine Bandbreite von -65,61 %/-17,65 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 134 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 134,00, was eine Steigerung von +21,27% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens Energy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Siemens Energy Aktie nach den positiven Q4-Zahlen, die einen Anstieg auf 108,40€ zur Folge hatten. Anleger äußern jedoch Bedenken hinsichtlich einer möglichen Marktkorrektur. Die Fundamentaldaten werden als stark bewertet, mit positiven Aussichten und einer Dividende von 0,65%. Einige Kommentatoren sehen Potenzial für einen Kurs von 200€ in einem Jahr, falls die Marktbedingungen günstig bleiben.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Jefferies belässt Siemens Energy auf 'Buy' - Ziel 134 Euro Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 134 Euro auf "Buy" belassen. Die Ziele für 2028 seien "voll aufgeladen", schrieb Lucas Ferhani am Donnerstagabend nach dem Zwischenbericht. Sie versprächen …