Jefferies belässt Siemens Energy auf 'Buy' - Ziel 134 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 110,2 auf Tradegate (14. November 2025, 08:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +6,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,84 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 88,32 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Siemens Energy Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 91,00EUR was eine Bandbreite von -65,61 %/-17,65 % bedeutet.