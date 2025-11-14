ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Siemens Energy auf 'Buy' - Ziel 134 Euro
- Jefferies belässt Siemens Energy auf "Buy" mit 134 Euro.
- Ziele für 2028 versprechen dynamisches Wachstum.
- 20% Spielraum für Markterwartungen erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 134 Euro auf "Buy" belassen. Die Ziele für 2028 seien "voll aufgeladen", schrieb Lucas Ferhani am Donnerstagabend nach dem Zwischenbericht. Sie versprächen deutlich dynamischeres Wachstum bei höheren Margen und sorgten für etwa 20 Prozent Spielraum für Markterwartungen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 110,2 auf Tradegate (14. November 2025, 08:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +6,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,84 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 88,32 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Siemens Energy Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 91,00EUR was eine Bandbreite von -65,61 %/-17,65 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 134 Euro
Und da Gamesa mittelfristig auch wieder in die Gewinnzone rückt bleibt Überraschungspotenzial auf der Errragsseite. Solange der Bulle an den Weltbörsen noch läuft sollte SE mit vorneweg dabei sein....
Der Bundeswehr-Experte für den Schutz maritimer Infrastruktur kennt die potentiellen Risiken. Auf der Karte als grüne Punkte eingezeichnet: Konverterstationen. Das sind bis zu 50 Meter hohe riesige Blöcke, häufig in leuchtendem Gelb gestrichen. Sie stehen in den Windparks auf vier Füßen und sind bis zu 2,5 Milliarden Euro teuer. Diese Konverterstationen wandeln den Strom eines Windparks, bevor er über Kabel auf dem Meeresgrund an Land transportiert wird. Es sollten Abschreckungsmaßnahmen entwickelt werden, um staatliche Saboteure davon abzuhalten, sie anzugreifen, so der Bundeswehr-Experte.
Und wer ist führend im Bau von solchen Konverterstationen? Richtig, Siemens Energy! War mir vorher nicht bewusst. Jetzt verstehe ich allmählich auch den Lauf der Aktie. Hier besteht massives Potenzial für die nächsten Jahrzehnte – vor allem bedingt durch die notwendigen weltweiten Investitionen!
Quelle: https://www.tagesschau.de/wirtschaft/windpark-strom-blackout-100.html