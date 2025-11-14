Finanzkonzern W&W bestätigt Jahresziele
- W&W auf Kurs zu Jahreszielen, Prognose bestätigt.
- Konzernüberschuss 2025 über 36 Millionen Euro.
- Neugeschäft Lebensversicherung wächst zweistellig.
KORNWESTHEIM (dpa-AFX) - Der Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische (W&W ) sieht sich nach neun Monaten auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Die Jahresprognose wurde bestätigt, wie aus dem am Freitag im baden-württembergischen Kornwestheim vorgelegten Quartalsbericht hervorgeht. Demnach soll der Konzernüberschuss 2025 deutlich über dem Wert des Vorjahres liegen, als 36 Millionen Euro verdient wurden. Die Zuwächse im Neugeschäft und im Bestand untermauerten dieses Ziel, hieß es vom SDax -Unternehmen weiter. Besonders deutlich legte in den ersten drei Quartalen das Neugeschäft im Bereich Lebensversicherung zu, es wuchs gegenüber dem Vorjahreszeitraum prozentual zweistellig./lew/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie
Die Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 13,96 auf Tradegate (13. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie um 0,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,66 %.
Die Marktkapitalisierung von Wuestenrot & Wuerttembergische bezifferte sich zuletzt auf 1,30 Mrd..
Wuestenrot & Wuerttembergische zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4000 %.
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,000Euro.
