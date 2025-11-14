Finanzkonzern W&W bestätigt Jahresziele

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie

Die Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 13,96 auf Tradegate (13. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie um 0,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,66 %.

Die Marktkapitalisierung von Wuestenrot & Wuerttembergische bezifferte sich zuletzt auf 1,30 Mrd..

Wuestenrot & Wuerttembergische zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4000 %.

Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,000Euro.