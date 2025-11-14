Lithiumnachfrage steigt wieder – Q2 Metals profitiert von westlichen Lieferketten

Der Lithiummarkt könnte seine Talsohle durchschritten haben: Der Aufbau westlicher Lieferketten und die stark wachsende Nachfrage nach Energiespeicherlösungen verleihen dem Batteriemetall neuen Schwung, der in die Rohstoff- und Aktienkurse Einzug hält.

Die Aktie des Lithiumexplorers Q2 Metals (ISIN: CA74739G1072, WKN: A3D4CR) hat in den vergangenen sechs Monaten um 130 % zugelegt. Im Laufe des Jahres legte das Unternehmen mehrfach Explorationsergebnisse für das Cisco-Projekt im kanadischen Quebec vor. Im Juli wurde das erste Explorationsziel definiert: Dieses geht von einer Lithiummineralisierung von 215 bis 329 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 1,0 bis 1,38 % Li₂O aus.

„Die mineralisierte Zone ist in der Tiefe und entlang des Streichens weiterhin offen, und da bisher nur 40 Bohrungen durchgeführt wurden, besteht Potenzial für eine signifikante Erweiterung des Cisco-Projekts“, erläuterte Neil McCallum, VP Exploration, damals. Die weitere Exploration verlief ebenfalls erfolgreich. Zuletzt wurden im September Bohrergebnisse vorgelegt - mit Gehalten von bis zu 1,61 % Li₂O über mehr als 270 Meter.

Doch nicht nur die Fortschritte des Explorationsteams begünstigen den Aktienkurs, sondern auch das sich aufhellende Marktumfeld: Der Lithiummarkt könnte seinen Boden erreicht haben. Seit Ende Juni sind die Preise in China (gemessen am Preis für Lithiumcarbonat 99,5 %) um rund ein Drittel gestiegen. Auch wenn das Preisniveau noch immer 85 % unter den Höchstständen liegt, zeichnet sich an vielen Stellen ein Ende der Baisse ab. Dies spiegelt sich auch in den Aktienkursen anderer Lithiumunternehmen wider: Albemarle etwa konnte in den letzten sechs Monaten um fast 80 % zulegen, SQM um 47 %.

„Wir glauben, dass die jüngste Dynamik bei Lithium eher auf eine robuste Nachfrage als auf mögliche Versorgungsengpässe zurückzuführen ist“, so die Analysten von Citigroup in einer Mitteilung vom 9. November. „Mit der Zeit wächst unsere Überzeugung, dass in den nächsten Jahren eine starke Nachfrage nach Batterien zu erwarten ist.“

Nachfrage nach Lithium steigt

In den letzten Monaten stand vor allem die Angebotsseite im Mittelpunkt: Nach der Einstellung des Betriebs einer Mine durch den weltweit größten Hersteller von Elektrofahrzeugbatterien, CATL, zogen die Preise an. Als ursächlich für die Einstellung des Betriebs gilt letztlich Pekings Bestreben, Überkapazitäten abzubauen – was grundsätzlich für ein Ende des Preisverfalls spricht.