    Lang & Schwarz: Rekordstart ins Q4 nach starkem Q3-Ergebnis 2025

    Lang & Schwarz AG beeindruckt mit einem beachtlichen Sprung in den Geschäftszahlen des dritten Quartals 2025, der die Vorjahreswerte weit übertrifft.

    Foto: adobe.stock.com
    • Lang & Schwarz Aktiengesellschaft erzielte im dritten Quartal 2025 ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 24,0 Mio. EUR, im Vergleich zu 12,8 Mio. EUR im dritten Quartal 2024.
    • Der Konzernüberschuss betrug im dritten Quartal 2025 16,1 Mio. EUR, ohne Sondereffekte 16,5 Mio. EUR, während er im Vorjahresquartal nur 0,3 Mio. EUR (8,8 Mio. EUR ohne Sondereffekte) betrug.
    • Das Ergebnis je Aktie im dritten Quartal 2025 lag bei 1,71 EUR (1,74 EUR ohne Sondereffekte), im Vergleich zu 0,03 EUR (0,93 EUR ohne Sondereffekte) im dritten Quartal 2024.
    • In den ersten drei Quartalen 2025 betrug das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 63,7 Mio. EUR, was einem Anstieg von über 50% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.
    • Der Konzernüberschuss für die ersten drei Quartale 2025 belief sich auf 42,7 Mio. EUR (43,6 Mio. EUR ohne Sondereffekte), verglichen mit 19,5 Mio. EUR (28,8 Mio. EUR ohne Sondereffekte) im Vorjahr.
    • Lang & Schwarz verzeichnete einen Rekordstart ins vierte Quartal 2025 mit einem Handelsvolumen von 84,6 Mrd. EUR und 26,8 Millionen Trades im dritten Quartal.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Lang & Schwarz ist am 14.11.2025.

    Der Kurs von Lang & Schwarz lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 22,600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,35 % im Plus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 22,700EUR das entspricht einem Plus von +0,44 % seit der Veröffentlichung.


    Lang & Schwarz

    +1,79 %
    +3,21 %
    +2,27 %
    +4,17 %
    +26,05 %
    +78,57 %
    -5,42 %
    ISIN:DE000LS1LUS9WKN:LS1LUS





    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
