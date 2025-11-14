    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSixt AktievorwärtsNachrichten zu Sixt
    BERENBERG stuft Sixt-Staemme auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Hold" belassen. Wenngleich Finanzchef Franz Weinberger während der Telefonkonferenz betont habe, am Ziel einer Vorsteuermarge von immer mindestens 10 Prozent festzuhalten, schienen die Kostensteigerungen eine größere Herausforderung zu sein als ursprünglich erwartet, schrieb Yasmin Steilen am Donnerstagabend./rob/mis/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:28 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 72,85EUR auf Tradegate (14. November 2025, 08:44 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Yasmin Steilen
    Analysiertes Unternehmen: Sixt-Staemme
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 90
    Kursziel alt: 90
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


