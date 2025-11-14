BERENBERG stuft Sixt-Staemme auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Hold" belassen. Wenngleich Finanzchef Franz Weinberger während der Telefonkonferenz betont habe, am Ziel einer Vorsteuermarge von immer mindestens 10 Prozent festzuhalten, schienen die Kostensteigerungen eine größere Herausforderung zu sein als ursprünglich erwartet, schrieb Yasmin Steilen am Donnerstagabend./rob/mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:28 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 72,85EUR auf Tradegate (14. November 2025, 08:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Yasmin Steilen

Analysiertes Unternehmen: Sixt-Staemme

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

