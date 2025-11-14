clearvise AG: Stabile Entwicklung & langfristige Dividendenpläne
Die clearvise AG zeigt finanzielle Stärke und plant eine aktionärsfreundliche Zukunft mit stabilen Umsätzen und strategischen Neuausrichtungen.
Foto: adobe.stock.com
- Konzernumsatz der clearvise AG bleibt stabil bei 27,4 Mio. EUR, während das bereinigte EBITDA auf 19,1 Mio. EUR gesteigert wurde.
- Die Gesamtproduktion lag witterungsbedingt bei 335,1 GWh, was einem Rückgang von etwa 5 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Eine aktionärsfreundliche Fünf-Jahres-Dividendenstrategie ist geplant, um eine kontinuierliche und steigende Dividende zu gewährleisten.
- Strategische Neuausrichtung durch vollständiges Outsourcing des operativen Geschäftsbetriebs an die Tion Renewables GmbH ab 1. Januar 2026, um Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen zu erreichen.
- Der operative Cashflow verbesserte sich um mehr als 40 % auf 17,9 Mio. EUR, was die Fähigkeit zur stabilen Ausschüttung und Finanzierung aus eigener Kraft unterstreicht.
- Der Ausblick für das Gesamtjahr 2025 zeigt eine stabile Entwicklung in einem anspruchsvollen Marktumfeld, mit erwarteten Umsätzen zwischen 43,3 Mio. EUR und 45,5 Mio. EUR und einem bereinigten Konzern-EBITDA zwischen 27,1 Mio. EUR und 29,2 Mio. EUR.
Der Kurs von clearvise lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,4550EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,34 % im
Plus.
-0,69 %
+6,52 %
-1,34 %
-13,02 %
-15,76 %
-39,00 %
+37,93 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte