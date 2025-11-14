    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlstom AktievorwärtsNachrichten zu Alstom
    JPMORGAN stuft ALSTOM auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alstom von 28,00 auf 28,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Perspektiven für die Gewinne und den Cashflow sollten sich verbessern, schrieb Akash Gupta am Donnerstagabend nach den Halbjahreszahlen des Konzerns./rob/mis/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 21:22 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 21:22 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,59 % und einem Kurs von 23,80EUR auf Tradegate (14. November 2025, 08:47 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Akash Gupta
    Analysiertes Unternehmen: ALSTOM
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 28,80
    Kursziel alt: 28,00
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 28,80, was eine Steigerung von +26,59% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
