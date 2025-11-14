JPMORGAN stuft ALSTOM auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alstom von 28,00 auf 28,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Perspektiven für die Gewinne und den Cashflow sollten sich verbessern, schrieb Akash Gupta am Donnerstagabend nach den Halbjahreszahlen des Konzerns./rob/mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 21:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 21:22 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,59 % und einem Kurs von 23,80EUR auf Tradegate (14. November 2025, 08:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: ALSTOM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 28,80

Kursziel alt: 28,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



