    UBS stuft ALSTOM auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Alstom mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Neutral" belassen. Andre Kukhnin zeigte sich am Donnerstagabend von der Telefonkonferenz zu den Resultaten überzeugt. Es entstehe langsam Potenzial für die Margen- und Cashflow-Prognosen für das zweite Geschäftshalbjahr./rob/mis/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 21:22 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,59 % und einem Kurs von 23,80EUR auf Tradegate (14. November 2025, 08:47 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Andre Kukhnin
    Analysiertes Unternehmen: ALSTOM
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 20
    Kursziel alt: 20
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


