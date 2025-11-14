BERENBERG stuft Talanx AG auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Talanx anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 138 auf 143 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Michael Huttner erhöhte am Freitag in seiner Nachbetrachtung seine Prognosen für den Nettogewinn und die Dividende des Versicherers. Der Experte hob das solide Umsatzwachstum der Hannoveraner hervor./la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 06:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 114,5EUR auf Tradegate (14. November 2025, 08:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Michael Huttner
Analysiertes Unternehmen: Talanx AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 143
Kursziel alt: 138
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
