BERENBERG stuft Talanx AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Talanx anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 138 auf 143 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Michael Huttner erhöhte am Freitag in seiner Nachbetrachtung seine Prognosen für den Nettogewinn und die Dividende des Versicherers. Der Experte hob das solide Umsatzwachstum der Hannoveraner hervor./la/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 06:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 114,5EUR auf Tradegate (14. November 2025, 08:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Huttner

Analysiertes Unternehmen: Talanx AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 143

Kursziel alt: 138

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



