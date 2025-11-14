Entlastungspaket für den nationalen Luftverkehr beschlossen - Flughäfen sehen wichtigen Schritt für mehr Wettbewerbsfähigkeit und zur Standortsicherung, weitere Anstrengungen erforderlich

Berlin (ots) - Die Flughäfen in Deutschland nehmen mit großer Erleichterung die

Entscheidung des Koalitionsausschusses auf. Im Bundeshaushalt 2026 werden ca.

400 Millionen Euro für den Luftverkehr eingeplant.



ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel erklärt hierzu: "Die Beschlüsse des

Koalitionsausschusses sind ein wichtiges und dringend benötigtes Signal für den

Luftverkehrsstandort Deutschland. Mit der Rücknahme der jüngsten

Luftverkehrsteuererhöhung zum 1. Juli 2026 sowie einem umfassenden

Maßnahmenpaket zur Senkung von Gebühren und staatlich verursachten Kosten

adressiert die Bundesregierung zentrale Wettbewerbsnachteile. Der Luftverkehr in

Deutschland steht seit Jahren unter massivem Druck. Vor allem die im

internationalen Vergleich hohen Standortkosten von über 4 Milliarden Euro haben

zur Verlagerung von Flugzeugen und zur Aufgabe von Strecken geführt. Die heute

beschlossene Entlastung ist daher ein erster, richtiger Schritt. Folgen weitere

Maßnahmen, kann dies den Beginn einer echten Trendwende markieren und dem

Luftverkehrsstandort Deutschland seine Wettbewerbsfähigkeit zurückgeben", so

ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel.





Hoffnung auf den umfassenden Kurswechsel



"In den letzten zehn Jahren haben wir in Deutschland rund 200 Strecken und 40

direkt erreichbare Ziele verloren. Wenn wir wieder mehr Verbindungen von und

nach Deutschland sehen wollen, braucht es genau das, was Bundeskanzler Friedrich

Merz heute Abend nach dem Koalitionsausschuss angekündigt hat: Eine umfassende

Standortstrategie für Flughäfen und Airlines. Unsere Flughäfen wollen wachsen -

für Unternehmen und Privatreisende, klimafreundlich werden und Deutschland

international besser vernetzen. Das geht nur, wenn der Standort attraktiv ist

und die staatlichen Standortkosten in den nächsten Jahren weiter abgesenkt

werden. Heute ist ein guter Tag für den Luftverkehr in Deutschland. Er stimmt

uns hoffnungsfroh", so Ralph Beisel.



Beschlossene Entlastungen für den Luftverkehr:



1. Flugsicherungskosten:



- 2026 kein weiterer Anstieg , stattdessen erste Gebührensenkung

- Bis 2029 Reduktion um mehr als 10 %

- Keine Mehrbelastung des Bundeshaushalts



2. Luftsicherheitskosten:



- Senkung durch Prozess- und Effizienzsteigerungen

- Einbeziehung von Vorschlägen der Länder



3. Einfuhrumsatzsteuer (EUST):



- Umstellung auf das Verrechnungsmodell



4. Power-to-Liquid (PtL):



- Streichung der nationalen PtL-Quote

- Entlastung bereits ab 2026, da künftig nur europäische Mindeststandards gelten



5. Luftverkehrsteuer:



- Senkung zum 1. Juli 2026 auf das Niveau vor dem 1. Mai 2024

- Entlastungsvolumen: 350 Mio. Euro jährlich

- Finanzierung über den Einzelplan 12 (BMV)



Zentrale Ziele des Maßnahmenpakets:



- Stärkung der Konnektivität in und aus Deutschland

- Senkung von Kosten und staatlichen Standortbelastungen

- Abbau von Bürokratie und Beschleunigung von Genehmigungs- und

Verwaltungsprozessen

- Planbare und verlässliche Regulierung für die Luftverkehrswirtschaft

- Umsetzung einer umfassenden Luftfahrtstrategie der Bundesregierung



Pressekontakt:



Sabine Herling

Leiterin Verbandskommunikation und Koordination Facharbeit

Tel.: +49 30 310118-22

Mobil: +49 176 10628298

mailto:herling@adv.aero



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/44169/6158078

OTS: ADV Deutsche Verkehrsflughäfen







