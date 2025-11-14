    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPTL Limited Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu PTL Limited Registered (A)
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Entlastungspaket für den nationalen Luftverkehr beschlossen - Flughäfen sehen wichtigen Schritt für mehr Wettbewerbsfähigkeit und zur Standortsicherung, weitere Anstrengungen erforderlich

    Berlin (ots) - Die Flughäfen in Deutschland nehmen mit großer Erleichterung die
    Entscheidung des Koalitionsausschusses auf. Im Bundeshaushalt 2026 werden ca.
    400 Millionen Euro für den Luftverkehr eingeplant.

    ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel erklärt hierzu: "Die Beschlüsse des
    Koalitionsausschusses sind ein wichtiges und dringend benötigtes Signal für den
    Luftverkehrsstandort Deutschland. Mit der Rücknahme der jüngsten
    Luftverkehrsteuererhöhung zum 1. Juli 2026 sowie einem umfassenden
    Maßnahmenpaket zur Senkung von Gebühren und staatlich verursachten Kosten
    adressiert die Bundesregierung zentrale Wettbewerbsnachteile. Der Luftverkehr in
    Deutschland steht seit Jahren unter massivem Druck. Vor allem die im
    internationalen Vergleich hohen Standortkosten von über 4 Milliarden Euro haben
    zur Verlagerung von Flugzeugen und zur Aufgabe von Strecken geführt. Die heute
    beschlossene Entlastung ist daher ein erster, richtiger Schritt. Folgen weitere
    Maßnahmen, kann dies den Beginn einer echten Trendwende markieren und dem
    Luftverkehrsstandort Deutschland seine Wettbewerbsfähigkeit zurückgeben", so
    ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel.

    Hoffnung auf den umfassenden Kurswechsel

    "In den letzten zehn Jahren haben wir in Deutschland rund 200 Strecken und 40
    direkt erreichbare Ziele verloren. Wenn wir wieder mehr Verbindungen von und
    nach Deutschland sehen wollen, braucht es genau das, was Bundeskanzler Friedrich
    Merz heute Abend nach dem Koalitionsausschuss angekündigt hat: Eine umfassende
    Standortstrategie für Flughäfen und Airlines. Unsere Flughäfen wollen wachsen -
    für Unternehmen und Privatreisende, klimafreundlich werden und Deutschland
    international besser vernetzen. Das geht nur, wenn der Standort attraktiv ist
    und die staatlichen Standortkosten in den nächsten Jahren weiter abgesenkt
    werden. Heute ist ein guter Tag für den Luftverkehr in Deutschland. Er stimmt
    uns hoffnungsfroh", so Ralph Beisel.

    Beschlossene Entlastungen für den Luftverkehr:

    1. Flugsicherungskosten:

    - 2026 kein weiterer Anstieg , stattdessen erste Gebührensenkung
    - Bis 2029 Reduktion um mehr als 10 %
    - Keine Mehrbelastung des Bundeshaushalts

    2. Luftsicherheitskosten:

    - Senkung durch Prozess- und Effizienzsteigerungen
    - Einbeziehung von Vorschlägen der Länder

    3. Einfuhrumsatzsteuer (EUST):

    - Umstellung auf das Verrechnungsmodell

    4. Power-to-Liquid (PtL):

    - Streichung der nationalen PtL-Quote
    - Entlastung bereits ab 2026, da künftig nur europäische Mindeststandards gelten

    5. Luftverkehrsteuer:

    - Senkung zum 1. Juli 2026 auf das Niveau vor dem 1. Mai 2024
    - Entlastungsvolumen: 350 Mio. Euro jährlich
    - Finanzierung über den Einzelplan 12 (BMV)

    Zentrale Ziele des Maßnahmenpakets:

    - Stärkung der Konnektivität in und aus Deutschland
    - Senkung von Kosten und staatlichen Standortbelastungen
    - Abbau von Bürokratie und Beschleunigung von Genehmigungs- und
    Verwaltungsprozessen
    - Planbare und verlässliche Regulierung für die Luftverkehrswirtschaft
    - Umsetzung einer umfassenden Luftfahrtstrategie der Bundesregierung

    Pressekontakt:

    Sabine Herling
    Leiterin Verbandskommunikation und Koordination Facharbeit
    Tel.: +49 30 310118-22
    Mobil: +49 176 10628298
    mailto:herling@adv.aero

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/44169/6158078
    OTS: ADV Deutsche Verkehrsflughäfen




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Entlastungspaket für den nationalen Luftverkehr beschlossen - Flughäfen sehen wichtigen Schritt für mehr Wettbewerbsfähigkeit und zur Standortsicherung, weitere Anstrengungen erforderlich Die Flughäfen in Deutschland nehmen mit großer Erleichterung die Entscheidung des Koalitionsausschusses auf. Im Bundeshaushalt 2026 werden ca. 400 Millionen Euro für den Luftverkehr eingeplant. ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel erklärt hierzu: …