    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHang Seng IndexvorwärtsNachrichten zu Hang Seng

    Aktien Asien

    201 Aufrufe 201 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutliche Verluste im Sog der Wall Street

    Für Sie zusammengefasst
    • Asiatische Börsen geben deutlich nach, folgen Wall Street.
    • US-Notenbankäußerungen dämpfen Zinssenkungserwartungen.
    • Chinesische Industrieproduktion enttäuscht, Immobilienpreise fallen.
    Aktien Asien - Deutliche Verluste im Sog der Wall Street
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    TOKIO (dpa-AFX) - Die größeren Börsen im asiatisch-pazifischen Raum haben am Freitag deutlich nachgegeben. Sie folgten damit den Vorgaben der Wall Street.

    Die US-Börsen hatten auf die vorsichtigen Ausführungen verschiedener Mitglieder der US-Notenbank reagiert. Die Erwartungen an eine weitere Zinssenkung durch die Fed noch in diesem Jahr waren darauf deutlich gesunken. "Die Äußerungen der US-Notenbanker saßen und haben die Aktienmärkte ein wenig von ihrem jeweiligen Höhenflug zurückgeholt", stellte Marktexperte Andreas Lipkow fest. "Zudem steht das Wochenende bevor, welches für schlechte Nachrichten oder Überraschungen gut sein kann."

    Unter Druck kamen die stark gestiegenen, technologielastigen Börsen wie etwa Südkoreas. Auch die gut gelaufenen japanischen Aktien erlitten Verluste. Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor 1,77 Prozent auf 50.376,53 Punkte. Auf Wochensicht liegt der Nikkei leicht im Minus.

    Die chinesischen Börsen schwächelten ebenfalls. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sank um 1,81 Prozent auf 26.583,16 Punkte, während der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen um 1,57 Prozent auf 4.628,14 Punkte nachgab. Der Hang-Seng hielt sich damit im Vergleich zur Vorwoche aber noch im Plus.

    Die chinesische Industrieproduktion war im Oktober hinter den Erwartungen geblieben, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank anmerkten. Zudem seien die Preise für neue Immobilien so stark gefallen wie seit einem Jahr nicht mehr.

    Australische Aktien lagen zudem im Minus. Der Leitindex S&P/ASX 200 sank um 1,36 Prozent auf 8.634,52 Punkte./mf/mis




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Asien Deutliche Verluste im Sog der Wall Street Die größeren Börsen im asiatisch-pazifischen Raum haben am Freitag deutlich nachgegeben. Sie folgten damit den Vorgaben der Wall Street. Die US-Börsen hatten auf die vorsichtigen Ausführungen verschiedener Mitglieder der US-Notenbank reagiert. …