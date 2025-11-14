Allianz mit Gewinnsprung und Rekordquartal – Spielraum für Dividendenerhöhung

Bereits am Donnerstagabend hatte die Allianz ihre Jahresprognose nach oben geschraubt. Statt der ursprünglich anvisierten 16 Milliarden Euro plus/minus 1 Milliarde erwartet die Allianz nun ein operatives Ergebnis von "mindestens 17 Milliarden Euro, voraussichtlich in der Spanne zwischen 17 und 17,5 Milliarden Euro", wie Finanzchefin Claire-Marie Coste-Lepoutre sagte. Nach neun Monaten liegt der operative Gewinn bereits bei 13,1 Milliarden Euro, ein Plus von gut zehn Prozent und der höchste Neunmonatswert der Unternehmensgeschichte.

Die Allianz hat im dritten Quartal kräftig zugelegt und die Erwartungen der Analysten klar übertroffen. Der Nettogewinn stieg gegenüber dem Vorjahr um 15 Prozent auf 2,85 Milliarden Euro, nachdem die Konsensschätzung bei 2,68 Milliarden gelegen hatte. Rückenwind kam vor allem aus dem Schaden- und Unfallsegment, das von höheren Prämien und ungewöhnlich niedrigen Katastrophenschäden profitierte. Die Schaden-Kosten-Quote sank spürbar auf 91,9 Prozent, wie der Konzern Freitagfrüh mitteilte.

Auch das Geschäftsvolumen entwickelte sich stark: Die gesamten Prämien und Provisionen stiegen um 8,5 Prozent auf 141,2 Milliarden Euro. Der Nettogewinn der ersten neun Monate kletterte auf 8,38 Milliarden Euro, trotz gegenläufiger Sondereffekte aus Verkäufen und Steuerrückstellungen. Erst am Dienstag hatte der weltgrößte Rückversicherer Munich Re zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate seine Umsatzprognose gesenkt und damit Anleger enttäuscht.

Eine Aussage zu der Entwicklung der Dividende machte die Allianz am Freitag nicht. Voraussichtlich wird es dazu bei der Bereitstellung der Jahreszahlen ein Update geben. Die starke Geschäftsentwicklung lässt Anleger aber auf eine erneute kräftige Dividendenerhöhung hoffen. Aktuell kommt der Versicherer selbst nach einem Kursgewinn von mehr als 25 Prozent in diesem Jahr noch auf eine Dividendenrendite von beachtlichen 4,1 Prozent. Im frühen Xetra-Handel schnellen die Titel aktuell (09:20 Uhr) um 2,3 Prozent hoch auf 371,80 Euro.

Neben dem Kerngeschäft überzeugte auch die Vermögensverwaltung. Pimco und Allianz Global Investors verzeichneten Nettozuflüsse von 94 Milliarden Euro – ein starkes Signal angesichts volatiler Märkte, auch wenn Währungseffekte einen Teil der Zuwächse neutralisierten.

Am stärksten glänzte jedoch das Schaden- und Unfallgeschäft, das mehr als die Hälfte des operativen Ergebnisses beiträgt. Mit einem operativen Gewinn von 2,4 Milliarden Euro im dritten Quartal und insgesamt 6,9 Milliarden Euro seit Jahresbeginn hat die Allianz bereits 86 Prozent des Segmentziels erreicht.

Die Allianz liefert ein weiteres Rekordquartal ab und geht mit breiter Brust in die Schlussmonate des Jahres. Mit einer erneut erhöhten Prognose, starken Zuflüssen in der Vermögensverwaltung und einem robusten Industrie- und Privatkundengeschäft bleibt der Versicherungsriese klar auf Wachstumskurs.

