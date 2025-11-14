    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsK+S AktievorwärtsNachrichten zu K+S
    JEFFERIES stuft K+S auf 'Underperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für K+S anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Underperform" belassen. Angesichts der gedämpften Stimmung auf dem Kalimarkt, der begrenzten Kaufkraft der Kunden und weitgehend normalisierter Lagerbestände bleibe er vorsichtig, schrieb Marcus Dunford-Castro am Donnerstagabend in seiner Nachbetrachtung. Die Kosten des europäischen Klimaschutzinstrumentes CBAM könnten die Nachfrage belasten, während die Prämien für Spezialprodukte anfällig erschienen, falls die Erzeuger auf günstigere Produkte umsteigen./rob/la/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 12:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 11,66EUR auf Tradegate (14. November 2025, 09:19 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Marcus Dunford-Castro
    Analysiertes Unternehmen: K+S
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 9
    Kursziel alt: 9
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


