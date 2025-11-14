    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCIE Financiere Richemont AktievorwärtsNachrichten zu CIE Financiere Richemont
    RBC stuft Richemont auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont nach Halbjahreszahlen mit einem Kursziel von 145 Franken auf "Sector Perform" belassen. Der Luxuswarenkonzern habe die Markterwartung mit dem operativen Gewinn übertroffen, schrieb Piral Dadhania am Freitag./rob/mis/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:02 / EST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:02 / EST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 174,9EUR auf Lang & Schwarz (14. November 2025, 07:04 Uhr) gehandelt.




