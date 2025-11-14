JEFFERIES stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 130 Franken auf "Hold" belassen. Der Nettogewinn habe die Markterwartung übertroffen, schrieb Philip Kett am Freitag./rob/mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 01:52 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 01:52 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,47 % und einem Kurs von 160,7EUR auf Lang & Schwarz (14. November 2025, 09:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philip Kett

Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 130

Kursziel alt: 130

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

