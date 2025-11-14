    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSwiss Re AktievorwärtsNachrichten zu Swiss Re
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 130 Franken auf "Hold" belassen. Der Nettogewinn habe die Markterwartung übertroffen, schrieb Philip Kett am Freitag./rob/mis/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 01:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 01:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,47 % und einem Kurs von 160,7EUR auf Lang & Schwarz (14. November 2025, 09:20 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Philip Kett
    Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 130
    Kursziel alt: 130
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 130,00CHF, was einem Rückgang von -10,68% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Hold' Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 130 Franken auf "Hold" belassen. Der Nettogewinn habe die Markterwartung übertroffen, schrieb Philip Kett am Freitag./rob/mis/ag …