Zahlen top, Aktie flop: Bavarian Nordic rutscht ins Minus!

Trotz dieser starken Zahlen reagierten die Anleger skeptisch. Die Aktie verlor nach der Veröffentlichung der Ergebnisse auf Tradegate rund sechs Prozent (Stand 9:16 MEZ).

Das dänische Biotechnologieunternehmen Bavarian Nordic hat im dritten Quartal seine Dynamik deutlich verstärkt. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 31,7 Prozent auf 1,795 Milliarden dänische Kronen (rund 240,4 Millionen Euro) . Das Unternehmen erzielte zugleich ein EBITDA von 515 Millionen dänischen Kronen (rund 68,9 Millionen Euro) und erhöhte die Marge von 18,3 Prozent auf 28,7 Prozent. In einer separaten Mitteilung gab Bavarian Nordic bekannt, dass Mikael Dolsten seine Kandidatur für den Vorstand zurückgezogen hat. Gründe wurden nicht genannt.

CEO Chaplin sieht nachhaltiges Wachstum

Konzernchef Paul Chaplin erklärte in einer Mitteilung:

"Wir sind auf einem guten Weg, unsere finanziellen Erwartungen für 2025 zu erfüllen, die wir nun weiter präzisieren, da wir jetzt vollständige Klarheit über unser Geschäft im Bereich Public Preparedness für den Rest des Jahres haben."

Chaplin verwies zudem auf zusätzliche Aufträge aus einem neuen Rahmenvertrag mit der europäischen Gesundheitsbehörde HERA, die eine "fortgesetzte und nachhaltige Geschäftsentwicklung" erwarten ließen.

Zum Rückzug des Übernahmeangebots von Nordic Capital und Permira sagte Chaplin, man erkenne die Entscheidung der Aktionäre an und werde die bestehende Strategie als unabhängiges Unternehmen "weiterhin voll unterstützen".

Präzisierte Jahresprognose und deutlicher Ergebniseffekt

Bavarian Nordic erwartet für das laufende Jahr nun Umsätze von rund 6 Milliarden dänische Kronen (803,43 Millionen Euro). Die EBITDA-Marge vor Sondereffekten soll etwa 26 Prozent erreichen. Im Segment Travel Health rechnet das Unternehmen mit 2,75 Milliarden dänischen Kronen (rund 368,24 Millionen Euro) Umsatz, einschließlich 75 Millionen aus dem Erstjahresverkauf des Impfstoffs Vimkunya.

Public Preparedness soll 3,1 Milliarden dänische Kronen (rund 415 Millionen Euro) beisteuern, die bereits vertraglich gesichert sind. Weitere Einnahmen werden mit 150 Millionen veranschlagt. Durch den Nettogewinn von 810 Millionen dänischen Kronen (rund 108,5 Millionen Euro) aus dem Verkauf eines Priority Review Voucher steigt die erwartete Gesamtmarge auf rund 40 Prozent.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Bavarian Nordic Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,89 % und einem Kurs von 23,48EUR auf Tradegate (14. November 2025, 10:05 Uhr) gehandelt.

