AKTIE IM FOKUS
Bechtle im Rallymodus nach Quartalszahlen
- Bechtle-Aktien überqueren 200-Tage-Linie, stark.
- Kursgewinn von 14,6% auf fast 40 Euro.
- Positive Prognose für Schlussquartal erwartet.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Bechtle haben am Freitag nach Quartalszahlen die 200-Tage-Linie als Indikator für den längerfristigen Trend übersprungen. Kurz nach dem Auftakt auf Xetra gewannen sie 14,6 Prozent auf fast 40 Euro.
Der IT-Dienstleister rechnet nach einem überraschend starken dritten Jahresviertel auch im Schlussquartal mit einem positiven Geschäftsverlauf. Für eine Jahresendrally sei nun alles bereit, kommentierten die Analysten von Jefferies./ajx/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie
Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +15,23 % und einem Kurs von 40,26 auf Tradegate (14. November 2025, 09:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um +14,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,67 %.
Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 5,07 Mrd..
Bechtle zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +11,94 %/+21,89 % bedeutet.
Ein schöner Tag für uns leidgeprüfte Aktionäre der Bechtle.
https://www.bechtle.com/ueber-bechtle/presse/pressemeldungen/2025/bechtle-zurueck-auf-wachstumskurs