    AKTIE IM FOKUS

    Bechtle im Rallymodus nach Quartalszahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • Bechtle-Aktien überqueren 200-Tage-Linie, stark.
    • Kursgewinn von 14,6% auf fast 40 Euro.
    • Positive Prognose für Schlussquartal erwartet.
    AKTIE IM FOKUS - Bechtle im Rallymodus nach Quartalszahlen
    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - picture alliance

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Bechtle haben am Freitag nach Quartalszahlen die 200-Tage-Linie als Indikator für den längerfristigen Trend übersprungen. Kurz nach dem Auftakt auf Xetra gewannen sie 14,6 Prozent auf fast 40 Euro.

    Der IT-Dienstleister rechnet nach einem überraschend starken dritten Jahresviertel auch im Schlussquartal mit einem positiven Geschäftsverlauf. Für eine Jahresendrally sei nun alles bereit, kommentierten die Analysten von Jefferies./ajx/stk

    ISIN:DE0005158703WKN:515870

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie

    Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +15,23 % und einem Kurs von 40,26 auf Tradegate (14. November 2025, 09:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um +14,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 5,07 Mrd..

    Bechtle zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +11,94 %/+21,89 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    Verfasst von dpa-AFX
