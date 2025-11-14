    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBauer AktievorwärtsNachrichten zu Bauer
    Bauer Spezialtiefbau realisiert Baugrubenumschließung für Ersatzneubau der Schleuse Kriegenbrunn (FOTO)

    Erlangen-Kriegenbrunn (ots) - 447 Millionen Euro Netto-Auftragsvolumen, acht
    Jahre Gesamtbauzeit - im Süden der mittelfränkischen Stadt Erlangen entsteht bis
    voraussichtlich 2032 im Auftrag der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung
    des Bundes (WSV) eine der bedeutendsten Infrastrukturmaßnahmen im gesamten
    deutschen Binnenwasserbau: der Ersatzneubau der Schleuse Kriegenbrunn. Er soll
    den Schiffsverkehr auf dem Main-Donau-Kanal für kommende Generationen sichern.
    Die BAUER Spezialtiefbau GmbH ist mit ihren ARGE-Partnern Züblin Spezialtiefbau
    GmbH und Ed. Züblin AG u.a. für die Herstellung der Baugrubenumschließung
    verantwortlich - ein Vorhaben, das nicht nur in seiner Dimension, sondern auch
    in seiner technischen Komplexität beeindruckt.

    Schleusenbauwerk im Großformat

    Das Herzstück des Projekts bildet die Hauptbaugrube mit einer beeindruckenden
    Länge von 330 m sowie einer Breite und Tiefe von jeweils fast 30 m. Zur
    Sicherung der Baugrube errichten die Spezialtiefbauer eine überschnittene
    Bohrpfahlwand. Im Kellybohrverfahren werden vollverrohrte Pfähle mit bis zu 2 m
    Durchmesser und einer Länge bis zu 37 m hergestellt. Hinzu kommen Spundwände,
    Verpressanker und rund 8.000 t Stahlrohrsteifen mit Durchmessern bis 1,40 m zur
    Aussteifung der Hauptbaugrube. "Diese Dimensionen sind selbst im Spezialtiefbau
    außergewöhnlich", erklärt Bauer-Projektleiter Andreas Hertenberger. "Jeder
    einzelne Pfahl muss mit höchster Präzision eingebracht werden - nur so können
    wir die Stabilität der gesamten Baugrube gewährleisten." Zum Einsatz kommen
    unter anderem mehrere Bauer-Drehbohrgeräte der Typen BG 55, BG 45 und BG 39.

    Auf der Zielgeraden

    Mehr als 85 % der Bohrpfähle für die Baugrubenumschließung wurden bis Ende
    Oktober bereits hergestellt. Parallel laufen bereits die Aushubarbeiten für die
    Hauptbaugrube, bevor der Schleusenbau selbst beginnt. "Die enge Abstimmung aller
    Gewerke ist entscheidend", ergänzt Bauer-Bauleiterin Agnes Demharter. "Nur durch
    exakte Planung, digitale Unterstützung und ein starkes Team vor Ort können wir
    ein Projekt dieser Größenordnung erfolgreich realisieren."

    Bedeutung für die Schifffahrt

    Der Ersatzneubau der Schleuse Kriegenbrunn ist mehr als ein technisches
    Großprojekt - er ist ein Meilenstein für die Zukunft der
    Wasserstraßeninfrastruktur in Deutschland. "Wir schaffen hier die Grundlage für
    einen sicheren und nachhaltigen Schiffsverkehr auf Jahrzehnte hinaus", betont
    Hertenberger. "Was uns dabei besonders stolz macht: Jeder Einzelne im Team trägt
    mit Engagement und Know-how dazu bei, dieses Jahrhundertprojekt zu realisieren",
    fügt Bauleiterin Demharter hinzu.

    Pressekontakt:

    BAUER Aktiengesellschaft
    Martina Krammer
    BAUER-Straße 1
    86529 Schrobenhausen
    Tel.: +49 8252 97-3616
    mailto:public.relations@bauer.de
    https://www.bauer.de/de/pressemitteilungen

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62059/6158108
    OTS: BAUER Aktiengesellschaft


