Bauer Spezialtiefbau realisiert Baugrubenumschließung für Ersatzneubau der Schleuse Kriegenbrunn (FOTO)

diha71_ schrieb 11.07.25, 15:26

Ich habe aufmerksam zugehört, von Anfang bis Ende. Über meine Büffetgänge weisst du nichts. Mit einem großen Spezi und einem Kaffee versäuft man das Geld der Aktionäre? Na dann. Was Herr Bauer gesagt hat, ist mir bekannt. Dass Herr Doblinger durchregiert und viele Köpfe rollen, wundert mich nicht. Ob das in jedem Einzelfall so gerechtfertigt ist, kann ich als Aussenstehender nicht beurteilen. Der Umgang mit Herrn Hingott erscheint gewiss fragwürdig. Ebenso fragwürdig waren die Aussagen von Herrn Bauer. Da wurde jahrelanges Missmanagement und der Niedergang des Unternehmens verleugnet und behauptet, die AG stand 2022 gut da. Man habe Pech gehabt mit Coroners und dem Zinsanstieg und einem Auftrag in Hongkong. Das ist doch ein Witz. Ist es richtig, alle Familienmitglieder aus dem Unternehmen zu drängen? Weiß ich nicht. Ist es nachvollziehbar? Auf jeden Fall. Und die gestrige Rede von Herrn Bauer war ein guter Beleg dafür. Was so gar nicht zu seiner Jammerei passt: Vergleicht man die von der Familie angemeldeten Stimmen auf den Präsenzlisten 2024 und 2025, stellte man erstaunt fest, dass die Familie nichts verkauft hat. Im Gegenteil. Es waren gestern sogar etwas mehr Stimmen vertreten. Dann kann wohl alles doch nicht so schlecht sein, was der Herr Doblinger da macht.