Bauer Spezialtiefbau realisiert Baugrubenumschließung für Ersatzneubau der Schleuse Kriegenbrunn (FOTO)
Erlangen-Kriegenbrunn (ots) - 447 Millionen Euro Netto-Auftragsvolumen, acht
Jahre Gesamtbauzeit - im Süden der mittelfränkischen Stadt Erlangen entsteht bis
voraussichtlich 2032 im Auftrag der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung
des Bundes (WSV) eine der bedeutendsten Infrastrukturmaßnahmen im gesamten
deutschen Binnenwasserbau: der Ersatzneubau der Schleuse Kriegenbrunn. Er soll
den Schiffsverkehr auf dem Main-Donau-Kanal für kommende Generationen sichern.
Die BAUER Spezialtiefbau GmbH ist mit ihren ARGE-Partnern Züblin Spezialtiefbau
GmbH und Ed. Züblin AG u.a. für die Herstellung der Baugrubenumschließung
verantwortlich - ein Vorhaben, das nicht nur in seiner Dimension, sondern auch
in seiner technischen Komplexität beeindruckt.
Schleusenbauwerk im Großformat
Schleusenbauwerk im Großformat
Das Herzstück des Projekts bildet die Hauptbaugrube mit einer beeindruckenden
Länge von 330 m sowie einer Breite und Tiefe von jeweils fast 30 m. Zur
Sicherung der Baugrube errichten die Spezialtiefbauer eine überschnittene
Bohrpfahlwand. Im Kellybohrverfahren werden vollverrohrte Pfähle mit bis zu 2 m
Durchmesser und einer Länge bis zu 37 m hergestellt. Hinzu kommen Spundwände,
Verpressanker und rund 8.000 t Stahlrohrsteifen mit Durchmessern bis 1,40 m zur
Aussteifung der Hauptbaugrube. "Diese Dimensionen sind selbst im Spezialtiefbau
außergewöhnlich", erklärt Bauer-Projektleiter Andreas Hertenberger. "Jeder
einzelne Pfahl muss mit höchster Präzision eingebracht werden - nur so können
wir die Stabilität der gesamten Baugrube gewährleisten." Zum Einsatz kommen
unter anderem mehrere Bauer-Drehbohrgeräte der Typen BG 55, BG 45 und BG 39.
Auf der Zielgeraden
Mehr als 85 % der Bohrpfähle für die Baugrubenumschließung wurden bis Ende
Oktober bereits hergestellt. Parallel laufen bereits die Aushubarbeiten für die
Hauptbaugrube, bevor der Schleusenbau selbst beginnt. "Die enge Abstimmung aller
Gewerke ist entscheidend", ergänzt Bauer-Bauleiterin Agnes Demharter. "Nur durch
exakte Planung, digitale Unterstützung und ein starkes Team vor Ort können wir
ein Projekt dieser Größenordnung erfolgreich realisieren."
Bedeutung für die Schifffahrt
Der Ersatzneubau der Schleuse Kriegenbrunn ist mehr als ein technisches
Großprojekt - er ist ein Meilenstein für die Zukunft der
Wasserstraßeninfrastruktur in Deutschland. "Wir schaffen hier die Grundlage für
einen sicheren und nachhaltigen Schiffsverkehr auf Jahrzehnte hinaus", betont
Hertenberger. "Was uns dabei besonders stolz macht: Jeder Einzelne im Team trägt
mit Engagement und Know-how dazu bei, dieses Jahrhundertprojekt zu realisieren",
fügt Bauleiterin Demharter hinzu.
Pressekontakt:
BAUER Aktiengesellschaft
Martina Krammer
BAUER-Straße 1
86529 Schrobenhausen
Tel.: +49 8252 97-3616
mailto:public.relations@bauer.de
https://www.bauer.de/de/pressemitteilungen
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62059/6158108
OTS: BAUER Aktiengesellschaft
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Bauer - A40ETC - DE000A40ETC9
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bauer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
diha71_ schrieb 11.07.25, 15:26
Ich habe aufmerksam zugehört, von Anfang bis Ende. Über meine Büffetgänge weisst du nichts. Mit einem großen Spezi und einem Kaffee versäuft man das Geld der Aktionäre? Na dann. Was Herr Bauer gesagt hat, ist mir bekannt. Dass Herr Doblinger durchregiert und viele Köpfe rollen, wundert mich nicht. Ob das in jedem Einzelfall so gerechtfertigt ist, kann ich als Aussenstehender nicht beurteilen. Der Umgang mit Herrn Hingott erscheint gewiss fragwürdig. Ebenso fragwürdig waren die Aussagen von Herrn Bauer. Da wurde jahrelanges Missmanagement und der Niedergang des Unternehmens verleugnet und behauptet, die AG stand 2022 gut da. Man habe Pech gehabt mit Coroners und dem Zinsanstieg und einem Auftrag in Hongkong. Das ist doch ein Witz. Ist es richtig, alle Familienmitglieder aus dem Unternehmen zu drängen? Weiß ich nicht. Ist es nachvollziehbar? Auf jeden Fall. Und die gestrige Rede von Herrn Bauer war ein guter Beleg dafür. Was so gar nicht zu seiner Jammerei passt: Vergleicht man die von der Familie angemeldeten Stimmen auf den Präsenzlisten 2024 und 2025, stellte man erstaunt fest, dass die Familie nichts verkauft hat. Im Gegenteil. Es waren gestern sogar etwas mehr Stimmen vertreten. Dann kann wohl alles doch nicht so schlecht sein, was der Herr Doblinger da macht.mitdiskutieren »
diha71_ schrieb 11.07.25, 07:49
Tut dir irgendwas weh im Kopf?mitdiskutieren »
Auf der HV ist überhaupt nichts weltbewegendes "ans Licht gekommen" und ich weiss das so genau, weil ich gestern anwesend war.
Auf der HV ist überhaupt nichts weltbewegendes "ans Licht gekommen" und ich weiss das so genau, weil ich gestern anwesend war.
diha71_ schrieb 10.07.25, 17:08
Der Fam. Doblinger sind 74% zuzurechnen, aber selbstverständlich hält die Fam. Bauer auch noch Anteile.mitdiskutieren »
Herr Prof. Sebastian Bauer hat heute auf der HV das Wirken der Fam. Doblinger angegriffen und u.a. behauptet, die Bauer AG habe ja gar nicht so schlecht dagestanden, als Doblinger übernommen habe. Das hat Herrn Doblinger sehr erzürnt, der Herrn Bauer dann aufforderte, sich zu entschuldigen und seine Aussagen zurückzunehmen. Dobinger warf Herrn Bauer an den Kopf, dass er dumm ist. Die Frau von Doblinger reichte ihm dann einen Zettel ans Rednerpult, auf dem wohl geschrieben stand, dass er dass „dumm“ zurücknehmen soll. Doblinger las es vor und nahm es zurück. Alles sehr unterhaltsam.
Herr Prof. Sebastian Bauer hat heute auf der HV das Wirken der Fam. Doblinger angegriffen und u.a. behauptet, die Bauer AG habe ja gar nicht so schlecht dagestanden, als Doblinger übernommen habe. Das hat Herrn Doblinger sehr erzürnt, der Herrn Bauer dann aufforderte, sich zu entschuldigen und seine Aussagen zurückzunehmen. Dobinger warf Herrn Bauer an den Kopf, dass er dumm ist. Die Frau von Doblinger reichte ihm dann einen Zettel ans Rednerpult, auf dem wohl geschrieben stand, dass er dass „dumm“ zurücknehmen soll. Doblinger las es vor und nahm es zurück. Alles sehr unterhaltsam.
