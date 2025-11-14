BAADER BANK stuft DEUTSCHE EUROSHOP AG auf 'Add'
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Euroshop nach Neunmonatszahlen und einer Präzisierung der Jahresprognose mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Add" belassen. Der Einzelhandelsimmobilien-Spezialist habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Gerhard Schwarz am Freitag. Seine Schätzungen hätten bereits vor der Zahlenvorlage unter den Markterwartungen gelegen, sodass es nur einen geringen Revisionsbedarf gebe./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 07:16 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Euroshop Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 18,60EUR auf Tradegate (14. November 2025, 09:17 Uhr) gehandelt.
