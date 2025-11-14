    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSwiss Re AktievorwärtsNachrichten zu Swiss Re
    RBC stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Underperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re mit einem Kursziel von 125 Franken auf "Underperform" belassen. Das dritte Quartal habe unterstrichen, warum die Schweizer nicht ebenso hoch bewertet sein sollten, wie ihre deutsche Konkurrenz, schrieb Ben Cohen am Freitag nach den Quartalszahlen./rob/ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:15 / EST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:15 / EST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,33 % und einem Kurs von 162,6EUR auf Lang & Schwarz (14. November 2025, 09:35 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Ben Cohen
    Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 125
    Kursziel alt: 125
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A



