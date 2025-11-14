Nvidia-Bonus-Zertifikat mit 32%-Chance und 35% Sicherheitspuffer

Da der Spezialist für KI-Chips auch im vergangenen Quartal einen über den Erwartungen liegenden Umsatz erzielt haben soll und sich das Unternehmen nach wie vor auf einem profitablen Weg befände, bekräftigten die Experten der UBS mit einem Kursziel von 235 USD ihre Kaufempfehlung für die Nvidia-Aktie.

Die Aktie des US-Technologiekonzerns Nvidia, der sich vom Produzenten von Computerchips für Spielekonsolen zum Hersteller von dringend benötigten Chips für die Entwicklung Künstlicher Intelligenz entwickelt hat, konnte sich seit dem April 2025, als sie bei 86 USD auf einem Jahrestief notierte, trotz der jüngsten Kurskorrektur mit ihrem aktuellen Aktienkurs von 184,50 USD mehr als verdoppeln.

Anlage-Idee: Anleger, die auch auf dem historisch hohen Kursniveau eine Investition in die noch immer als „leicht unterbewertet“ eingestufte Nvidia-Aktie ins Auge fassen, und gleichzeitig das zweifellos vorhandene Kursrisiko des direkten Aktieninvestments reduzieren wollen, könnten anstatt des direkten Kaufes der Aktie die Anschaffung eines Bonus-Zertifikates mit Cap in Erwägung ziehen.

Abgesehen von Dividendenzahlungen, wird der direkte Kauf der Nvidia-Aktie ausschließlich bei einem Kursanstieg für positive Rendite sorgen. Mit Bonus-Zertifikaten mit und ohne Cap können Anleger nicht nur bei einem Kursanstieg der Aktie, sondern auch bei stagnierenden oder fallenden Kursen äußerst interessante Jahresrenditen erwirtschaften.

Die Funktionsweise: Wenn die Nvidia-Aktie bis zum Bewertungstag des währungsgesicherten Zertifikates (1 USD gleich 1 Euro) niemals die Barriere bei 120 USD berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 26. März 2027 mit dem maximalen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 240 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Das Société Générale-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000FD32ND8) auf die Nvidia-Aktie verfügt über ein Bonuslevel und Cap bei 240 USD, der wegen der Währungssicherung 240 Euro entspricht. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, dem 19. März 2027, aktivierte Barriere befindet sich bei 120 USD. Beim Nvidia-Kurs von 184,50 USD konnten Anleger das Zertifikat mit 181,76 Euro kaufen.

Die Chancen: Da das Zertifikat derzeit mit 181,76 Euro zu bekommen ist, ermöglicht es bis zum März 2027 einen Bruttoertrag von 32,04 Prozent (gleich 23 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 34,50 Prozent auf 120 USD oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt der Kurs der Nvidia-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 120 USD und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird die Rückzahlung des Zertifikates mit dem am 19. März 2027 festgestellten Schlusskurs der Nvidia-Aktie zurückbezahlt. Wird dieser unterhalb von 181,76 USD fixiert, dann wird das Zertifikate-Investment einen Verlust verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Nvidia-Aktien oder von Anlageprodukten auf Nvidia-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.