XRP-ETF liefert Beststart – doch der XRP-Kurs stürzt ab

Gleichzeitig erlebte der Kryptomarkt einen der heftigsten Abverkäufe der vergangenen Monate. XRP notiert am Freitagmittag 8,6 Prozent tiefer bei 2,28 US-Dollar.Auslöser hierfür waren überraschend schwache Konjunkturdaten aus China, die die asiatischen Märkte massiv unter Druck setzten und einen breiten Ausverkauf bei Tech-Aktien auslöste, der schnell auf Kryptowährungen übergriff.

Der Start hätte kaum beeindruckender sein können: Canary Capitals neuer Spot-XRP-ETF legte am 13. November auf der Nasdaq einen historischen Auftritt hin und verzeichnete mit 58 Millionen US-Dollar Handelsvolumen den stärksten ETF-Launch des Jahres 2025.

Innerhalb der letzten 24 Stunden wurden mehr als 1 Milliarde US-Dollar an gehebelten Positionen liquidiert, davon rund 887 Millionen US-Dollar auf der Long-Seite. Die gesamte Marktkapitalisierung des Krypto-Markts rutschte um fast 6 Prozent auf 3,29 Billionen US-Dollar ab.

Historischer ETF-Start trotz Marktchaos

Mit 58 Millionen US-Dollar Umsatz am ersten Handelstag übertrifft XRPC sogar den bisherigen Spitzenreiter 2025, Bitwises Solana-ETF BSOL, der im Vormonat 57 Millionen US-Dollar einsammelte.

Der ETF ist ein klassischer physisch besicherter Spotfonds. Er hält ausschließlich echtes XRP und bildet den Live-Marktpreis über den CME CF XRP-USD Reference Rate (New York Variant) ab. Die jährliche Gebühr liegt bei 0,50 Prozent. Die Verwahrung übernehmen Gemini Trust und BitGo Trust.

Canary Capital hat bereits ETFs für Bitcoin, Ethereum und HBAR lanciert. Erst im Oktober sammelte der HBAR-ETF in einer Woche 70 Millionen US-Dollar ein.

ETF-Erfolg zeigt: Nachfrage nach XRP bleibt hoch

Trotz der schwierigen Marktbedingungen zeigt der Start des XRPC-ETFs, dass die Nachfrage nach XRP in institutionellen Kreisen ungebrochen ist. Der Launch reiht sich ein in eine Reihe starker Kryptoprodukt-Debüts in diesem Jahr.

Bereits im September brachte REX Shares einen XRP-ETF (XRPR) auf den Markt, der 37,7 Millionen US-Dollar Zuflüsse am ersten Handelstag erzielte. Auch ein DOGE-ETF von REX-Osprey verzeichnete immerhin 17 Millionen Zuflüsse.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



