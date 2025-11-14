UBS belässt Siemens auf 'Buy' - Ziel 255 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,44 % und einem Kurs von 226,7 auf Tradegate (14. November 2025, 09:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -5,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,44 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 183,96 Mrd..

Siemens zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 252,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -17,37 %/+30,46 % bedeutet.