    ANALYSE-FLASH

    UBS belässt Siemens auf 'Buy' - Ziel 255 Euro

    • UBS belässt Siemens auf "Buy" mit 255 Euro Kursziel.
    • Kursrutsch der Aktien wird als übertrieben angesehen.
    • Abspaltung von Healthineers könnte Neubewertung fördern.
    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Der Kursrutsch der Aktien sei etwas übertrieben, schrieb Andre Kukhnin am Donnerstagabend nach einem Treffen mit dem Management im Anschluss an Kapitalmarkttag und Zwischenbericht. Der avisierte Währungsgegenwind und das Margensignal für Digital Industries seien wahrlich enttäuschend. Ersterer betreffe allerdings vornehmlich Healthineers, so der Experte. Zudem sei der Ausblick für Digital Industries eher konservativ. Für viel entscheidender hält Kukhnin, dass Siemens mit den Schritten zur Siemens-Health-Abspaltung auch den Weg zu einer Neubewertung der Siemens-Aktie bereitet hat./rob/ag/mis

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,44 % und einem Kurs von 226,7 auf Tradegate (14. November 2025, 09:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -5,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 183,96 Mrd..

    Siemens zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 252,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -17,37 %/+30,46 % bedeutet.


