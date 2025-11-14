Wirtschaft
Dax startet im Minus - Zweifel an US-Leitzinssenkungen
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitag mit Kursverlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 23.888 Punkten berechnet und damit 0,6 Prozent unter dem Handelsschluss am Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten nur Siemens Energy, Allianz und die Deutsche Telekom entgegen dem Trend im Plus, am Ende ging es für Infineon, Bayer und die Deutsche Bank am stärksten nach unten.
"Der heutige Handelstag wird für den Dax entscheidend werden", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Nachdem die Börsenbullen gestern in eine böse Falle reingelaufen sind, lecken sie sich heute ihre Wunden. Die Äußerungen der US-Notenbanker saßen und haben die Aktienmärkte ein wenig von ihrem jeweiligen Höhenflug zurückgeholt", sagte der Analyst mit Blick auf Zweifel an erhofften Leitzinssenkungen. "Zudem steht das Wochenende bevor, welches für schlechte Nachrichten oder Überraschungen gut sein kann, dessen Auswirkungen derzeit kaum ein Investor in seinem Portfolio sehen möchte. Unterstützend sind heute für den Dax die Quartalszahlen des Schwergewichts Allianz und von Siemens Energy."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1624 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8603 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 63,93 US-Dollar, das waren 92 Cent oder 1,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Siemens Energy Aktie nach den positiven Q4-Zahlen, die einen Anstieg auf 108,40€ zur Folge hatten. Anleger äußern jedoch Bedenken hinsichtlich einer möglichen Marktkorrektur. Die Fundamentaldaten werden als stark bewertet, mit positiven Aussichten und einer Dividende von 0,65%. Einige Kommentatoren sehen Potenzial für einen Kurs von 200€ in einem Jahr, falls die Marktbedingungen günstig bleiben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.
bruder_halblang schrieb 14.10.25, 09:36
Wenn es heißt, die Aktie sei total überteuert, dann geht der Hype meist erst richtig los. Das haben wir schon so oft gesehen. Mir fallen spontan Palantir und D-Wave ein. Aber das sind nur zwei Beispiele von unzähligen. Jeder Rücksetzer war hier bei Siemens Energy seit mittlerweile zwei Jahren ein klarer Kauf - nachträglich gesehen. Mich würde nicht wundern, wenn der Kurs im Februar bei 200 Euro stehen würde.
jacomo1 schrieb 06.08.25, 17:47
Wie schon oft in der Vergangenheit beobachtet zieht der Kurs mit Eröffnung an den US-Borsen an. Folglich sammeln US-Adressen ein. Die Aktie macht technisch betrachtet einen weiterhin starken Eindruck. Gewinnmitnahmen werden gekontert und der Aufwärtstrendkanal ist intakt.
Und da Gamesa mittelfristig auch wieder in die Gewinnzone rückt bleibt Überraschungspotenzial auf der Errragsseite. Solange der Bulle an den Weltbörsen noch läuft sollte SE mit vorneweg dabei sein....
kopfundbeine schrieb 24.05.25, 11:36
In der Universität der Bundeswehr Hamburg wirft Pawlak eine Karte an die Wand. Zu sehen sind jetzt die bereits existierenden und die geplanten Windparks in der Nordsee. Deutschland will 2030 insgesamt 30 Gigawatt Strom in Nord- und Ostsee produzieren. Das entspricht circa der Leistung von 20 Atomkraftwerken.mitdiskutieren »
Der Bundeswehr-Experte für den Schutz maritimer Infrastruktur kennt die potentiellen Risiken. Auf der Karte als grüne Punkte eingezeichnet: Konverterstationen. Das sind bis zu 50 Meter hohe riesige Blöcke, häufig in leuchtendem Gelb gestrichen. Sie stehen in den Windparks auf vier Füßen und sind bis zu 2,5 Milliarden Euro teuer. Diese Konverterstationen wandeln den Strom eines Windparks, bevor er über Kabel auf dem Meeresgrund an Land transportiert wird. Es sollten Abschreckungsmaßnahmen entwickelt werden, um staatliche Saboteure davon abzuhalten, sie anzugreifen, so der Bundeswehr-Experte.
Und wer ist führend im Bau von solchen Konverterstationen? Richtig, Siemens Energy! War mir vorher nicht bewusst. Jetzt verstehe ich allmählich auch den Lauf der Aktie. Hier besteht massives Potenzial für die nächsten Jahrzehnte – vor allem bedingt durch die notwendigen weltweiten Investitionen!
Quelle: https://www.tagesschau.de/wirtschaft/windpark-strom-blackout-100.html
