WARBURG RESEARCH stuft GFT TECHNOLOGIES AG auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für GFT Technologies mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Das IT-Unternehmen habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Felix Ellmann in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu Quartalszahlen vom Vortag. Zudem sei die Position des Unternehmens als ein Partner für die KI-Transformation gestärkt./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die GFT Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,71 % und einem Kurs von 17,84EUR auf Tradegate (14. November 2025, 09:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Felix Ellmann
Analysiertes Unternehmen: GFT TECHNOLOGIES AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 32
Kursziel alt: 32
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
