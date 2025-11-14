Entdecke H&R's überraschende Q3 2025 Ergebnisse!
H&R KGaA, ein Spezialist für chemisch-pharmazeutische Produkte, meldet für Q3 2025 rückläufige Umsätze und Gewinne, was zu einer Anpassung der Jahresprognose führt.
Foto: adobe.stock.com
- H&R GmbH & Co. KGaA veröffentlicht Quartalsmitteilung für das 3. Quartal 2025 am 14. November 2025.
- Neunmonatsumsatz beträgt EUR 963,7 Mio. und das Ergebnis EUR 60,5 Mio., was unter den Vorjahreswerten liegt.
- Im dritten Quartal 2025 lag das operative Ergebnis (EBITDA) bei EUR 20,3 Mio., im Vergleich zu EUR 24,8 Mio. im Vorjahr.
- Die Umsatzerlöse im dritten Quartal 2025 verringerten sich auf EUR 310,6 Mio. (Q3-2024: EUR 338,1 Mio.).
- Das Unternehmen passt die Gesamtjahreserwartung auf die untere Ergebnisspanne von EUR 77,0 Mio. bis EUR 90,0 Mio. an.
- H&R KGaA ist im Bereich der Spezialchemie tätig und entwickelt chemisch-pharmazeutische Spezialprodukte sowie Präzisions-Kunststoffteile.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei H&R ist am 14.11.2025.
Der Kurs von H&R lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,8950EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,41 % im
Minus.
0,00 %
-0,20 %
-0,20 %
-1,21 %
+47,59 %
-24,85 %
+4,14 %
-47,71 %
-15,46 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte