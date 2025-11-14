    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsForvia AktievorwärtsNachrichten zu Forvia

    WDH

    Autozulieferer Forvia tauscht Chef bei Tochter Hella aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Hella bekommt neuen Geschäftsführer ab 2026.
    • Bernard Schäferbarthold wird durch Pater Laier ersetzt.
    • Grund für den Wechsel wurde nicht bekannt gegeben.
    WDH - Autozulieferer Forvia tauscht Chef bei Tochter Hella aus
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Tippfehler berichtigt: Peter rpt Peter Laier)

    LIPPSTADT (dpa-AFX) - Der Scheinwerferhersteller Hella bekommt einen neuen Chef. Der Gesellschafterausschuss habe beschlossen, Bernard Schäferbarthold zum Ablauf des 15. Februar 2026 als Vorsitzenden der Geschäftsführung durch Peter Laier zu ersetzen, teilte die Tochter des französischen Autozulieferer Forvia am Freitag überraschend mit. Laier ist ein ehemaliges Vorstandsmitglied des Autozulieferers ZF Group. Ein Grund für den Schritt wurde nicht genannt./mis/jha/men

     

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
