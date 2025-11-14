Autozulieferer Forvia tauscht Chef bei Tochter Hella aus

(Tippfehler berichtigt: Peter rpt Peter Laier)



LIPPSTADT (dpa-AFX) - Der Scheinwerferhersteller Hella bekommt einen neuen Chef. Der Gesellschafterausschuss habe beschlossen, Bernard Schäferbarthold zum Ablauf des 15. Februar 2026 als Vorsitzenden der Geschäftsführung durch Peter Laier zu ersetzen, teilte die Tochter des französischen Autozulieferer Forvia am Freitag überraschend mit. Laier ist ein ehemaliges Vorstandsmitglied des Autozulieferers ZF Group. Ein Grund für den Schritt wurde nicht genannt./mis/jha/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Forvia Aktie

Die Forvia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,16 % und einem Kurs von 11,10 auf Tradegate (14. November 2025, 09:40 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Forvia Aktie um +3,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,82 %.

Die Marktkapitalisierung von Forvia bezifferte sich zuletzt auf 2,17 Mrd..

Forvia zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2200 %.

Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 10,000EUR was eine Bandbreite von -9,01 %/-9,01 % bedeutet.