WARBURG RESEARCH stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Infineon von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die KI-Geschäftsaussichten hätten sich verbessert, schrieb Malte Schaumann in seinem am Freitag vorliegenden Resümee zur Bilanz. Der Unternehmensausblick für 2026 sei konservativ./rob/mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,48 % und einem Kurs von 34,50EUR auf Tradegate (14. November 2025, 09:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Malte Schaumann

Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 42

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



