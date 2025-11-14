    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies
    WARBURG RESEARCH stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Infineon von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die KI-Geschäftsaussichten hätten sich verbessert, schrieb Malte Schaumann in seinem am Freitag vorliegenden Resümee zur Bilanz. Der Unternehmensausblick für 2026 sei konservativ./rob/mis/ag

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,48 % und einem Kurs von 34,50EUR auf Tradegate (14. November 2025, 09:45 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Malte Schaumann
    Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 42
    Kursziel alt: 40
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


