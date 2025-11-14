AKTIE IM FOKUS
Allianz profitieren von guten Zahlen
- Allianz-Aktien steigen nach starken Geschäftszahlen.
- Zwischenzeitlich 2,8% Plus, Korrekturtrend bleibt.
- Analysten loben Ergebnisse, Dax klar abgehängt.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien der Allianz haben am Freitag nach Geschäftszahlen zu den wenigen Gewinnern im schwachen Dax gehört. Nach zwischenzeitlich 2,8 Prozent Plus scheiterten sie jedoch am Bruch ihres Korrekturtrends seit dem Jahreshoch Mitte August. Die Papiere der Münchner liegen noch gut ein Prozent vorn.
Analysten lobten den Zwischenbericht. Die Ergebnisse seien stark gewesen, schrieb Kamran Hossain von JPMorgan. Thorsten Wenzel von der DZ Bank sagte gar, die Allianz habe "ein ausgezeichnetes Ergebnis berichtet".
Allianz-Aktien hatten im Wochenverlauf mit plus 6 Prozent den Dax klar abgehängt./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 367,8 auf Tradegate (14. November 2025, 09:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +5,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,22 %.
Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 141,80 Mrd..
Allianz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 358,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 431,00EUR was eine Bandbreite von -11,49 %/+17,37 % bedeutet.
...welch Wunder ...bei ständig exorbitant steigenden Versicherungsprämien in allen Segmenten...man sollte den Versicherungen und damit meine ich alle , insbesondere auch den Krankenversicherungen, mal so langsam ihre Grenzen aufzeigen....die Prämien sind nämlich für viele Menschen bald nicht mehr zahlbar..
Ich hatte das beim letzten Mal/letztes Jahr um die Zeit mal abgeschätzt. Wenn die Allianz 17mrd Ergebnis macht, kommen davon rund x% als „bereinigter Jahresüberschuss für Anteilseigner“ an, der dann für Dividende und ARP‘s zur Verfügung steht, gemäß der festgelegten Ausschüttungsquoten.
In welcher Höhe noch verschiedene Posten vom operativen Ergebnis abgezogen wird, ist schwer schätzbar, Anhaltspunkte könnten schonmal die Quartalsberichte bieten. (Überleitung ist klassisch Operatives ErgebniS abzgl. Nicht-operative Erträge/Aufwendungen (wie Restruktur., Sondereffekte) und Finanzierungskosten, dann Steuern, dann abzgl. Ergebnis für andere Gesellschafter, dann haben wir den „für Anteilseigner zur Verfügung stehender JÜ“