    Allianz profitieren von guten Zahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • Allianz-Aktien steigen nach starken Geschäftszahlen.
    • Zwischenzeitlich 2,8% Plus, Korrekturtrend bleibt.
    • Analysten loben Ergebnisse, Dax klar abgehängt.
    Foto: Peter Kneffel - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien der Allianz haben am Freitag nach Geschäftszahlen zu den wenigen Gewinnern im schwachen Dax gehört. Nach zwischenzeitlich 2,8 Prozent Plus scheiterten sie jedoch am Bruch ihres Korrekturtrends seit dem Jahreshoch Mitte August. Die Papiere der Münchner liegen noch gut ein Prozent vorn.

    Analysten lobten den Zwischenbericht. Die Ergebnisse seien stark gewesen, schrieb Kamran Hossain von JPMorgan. Thorsten Wenzel von der DZ Bank sagte gar, die Allianz habe "ein ausgezeichnetes Ergebnis berichtet".

    Allianz-Aktien hatten im Wochenverlauf mit plus 6 Prozent den Dax klar abgehängt./ag/jha/

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 367,8 auf Tradegate (14. November 2025, 09:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +5,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 141,80 Mrd..

    Allianz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 358,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 431,00EUR was eine Bandbreite von -11,49 %/+17,37 % bedeutet.




    Community Beiträge zu Allianz - 840400 - DE0008404005

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Allianz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der Allianz-Aktie, die starken operativen Ergebnisse, die Gewinn- und Dividendenprognosen für 2025 sowie die Kapitalpolitik mit Dividenden und Aktienrückkäufen. Insiderverkäufe werden ebenfalls diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Allianz eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
