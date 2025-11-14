Inflation in Frankreich sinkt unter ein Prozent

PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich ist die Inflation unter ein Prozent gesunken. Im Oktober lag die Inflationsrate bei 0,8 Prozent, wie die nationale Statistikbehörde Insee am Freitag in Paris nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine erste Erhebung, die eine Jahresrate von 0,9 Prozent ergeben hatte, wurde nach unten revidiert. Analysten hatten im Schnitt eine Bestätigung der ersten Schätzung erwartet. Im September hatte die Inflationsrate noch bei 1,0 Prozent gelegen.

Nach einem kurzen Anstieg im September ist die Teuerung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone wieder auf das Niveau vom August zurückgefallen. Im Monatsvergleich stiegen die französischen Verbraucherpreise im Oktober um 0,1 Prozent. Hier wurde die erste Schätzung wie erwartet bestätigt.