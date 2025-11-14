Infineon Technologies Aktie mit kräftigem Kurssturz -3,71 % - 14.11.2025

Die Infineon Technologies Aktie ist bisher um -3,71 % auf 34,42€ gefallen. Das sind -1,33 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Infineon Technologies Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,87 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,71 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller, spezialisiert auf Mikrocontroller, Leistungshalbleiter und Sicherheitslösungen. Das Unternehmen dominiert den Automobil- und Leistungselektronikmarkt. Hauptkonkurrenten sind STMicroelectronics und NXP. Infineons Stärke liegt in der Innovationskraft und Energieeffizienz.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Infineon Technologies Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -3,33 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um +4,16 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,60 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Infineon Technologies um +12,54 % gewonnen.

Infineon Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,16 % 1 Monat +8,60 % 3 Monate -3,33 % 1 Jahr +19,57 %

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,28 Mrd. € wert.

Der Dax ist am Freitag mit Kursverlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 23.888 Punkten berechnet und damit 0,6 Prozent unter dem Handelsschluss am Vortag. …

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Infineon von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die KI-Geschäftsaussichten hätten sich verbessert, schrieb Malte Schaumann in seinem am Freitag vorliegenden Resümee …

Infineon Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.