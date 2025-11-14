    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBechtle AktievorwärtsNachrichten zu Bechtle
    157 Aufrufe 157 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft BECHTLE AG auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe stark abgeschnitten und sich mit Blick auf das Schlussquartal sogar noch optimistischer geäußert, schrieb Martin Comtesse am Freitag. Dies dürfte das Vertrauen der Anleger endgültig wiederherstellen. Den Aktien winke nun eine Jahresendrally./rob/la/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,68 % und einem Kurs von 39,72EUR auf Tradegate (14. November 2025, 09:50 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Martin Comtesse
    Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 48
    Kursziel alt: 48
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 48,00, was eine Steigerung von +19,70% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft BECHTLE AG auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe stark abgeschnitten und sich mit Blick auf das Schlussquartal sogar noch …