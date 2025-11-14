JEFFERIES stuft BECHTLE AG auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe stark abgeschnitten und sich mit Blick auf das Schlussquartal sogar noch optimistischer geäußert, schrieb Martin Comtesse am Freitag. Dies dürfte das Vertrauen der Anleger endgültig wiederherstellen. Den Aktien winke nun eine Jahresendrally./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,68 % und einem Kurs von 39,72EUR auf Tradegate (14. November 2025, 09:50 Uhr) gehandelt.
