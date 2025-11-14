DroneShield Aktie mit starker Tagesperformance - 14.11.2025

Mit einer Performance von +11,82 % konnte die DroneShield Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die DroneShield Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -28,40 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1,4380€, mit einem Plus von +11,82 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Der Kurs der DroneShield Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -38,66 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DroneShield Aktie damit um -21,25 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -53,94 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in DroneShield eine positive Entwicklung von +228,46 % erlebt.

DroneShield Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -21,25 % 1 Monat -53,94 % 3 Monate -38,66 % 1 Jahr +198,26 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der DroneShield Aktie, die aktuell bei 1,47 € notiert. Nutzer äußern Bedenken hinsichtlich des Vertrauens in die Aktie, insbesondere nach massiven Verkäufen durch das Management. Einige sind optimistisch und glauben, dass die Aktie bis 2025 nicht unter 1 € fallen wird. Zudem wird die mögliche Erweiterung der Produktpalette als positiv für die zukünftige Bewertung angesehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 906 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,29 Mrd. € wert.

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.