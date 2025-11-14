SFC Energy Aktie weiter abwärts - -3,89 % - 14.11.2025

Die SFC Energy Aktie ist bisher um -3,89 % auf 13,820€ gefallen. Das sind -0,560 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der SFC Energy Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,51 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,89 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

SFC Energy ist ein führender Anbieter von Brennstoffzellenlösungen in Europa, spezialisiert auf umweltfreundliche Energielösungen für verschiedene Branchen. Mit innovativen Produkten, die sowohl Wasserstoff- als auch Methanol-Brennstoffzellen umfassen, hebt sich das Unternehmen durch Effizienz und Umweltfreundlichkeit ab. Hauptkonkurrenten sind Ballard Power Systems und Plug Power.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die SFC Energy Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -11,39 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die SFC Energy Aktie damit um -6,29 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,96 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SFC Energy -18,32 % verloren.

SFC Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,29 % 1 Monat -16,96 % 3 Monate -11,39 % 1 Jahr -15,76 %

Informationen zur SFC Energy Aktie

Es gibt 17 Mio. SFC Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 240,21 Mio. € wert.

SFC Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die SFC Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SFC Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.