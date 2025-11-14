Lidl reduziert Preise für Skyr, Sahne, Quark und weitere Molkereiprodukte deutlich (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Bad Wimpfen (ots) - Lohnt sich: Lidl senkt die Preise für 16 Molkereiprodukte um
    bis zu 25 Prozent

    Lidl in Deutschland bleibt seiner Rolle als Preissieger treu und senkt die
    Preise für zahlreiche Molkereiprodukte. Ab Freitag, den 14.11.2025, ist der
    "Milbona Speisequark 20%, 500g" für 1,18 Euro erhältlich. Darüber hinaus
    profitieren Kunden von günstigeren Preisen für viele weitere Molkereiprodukte,
    wie Sahne, Quark und Crème Fraîche. Natürlich reduziert Lidl auch den Preis für
    Vegane Creme Fraîche deutlich und bleibt damit seiner Haltung treu, pflanzliche
    Alternativen zu mindestens gleichen Preisen anzubieten.

    Damit gibt der Lebensmitteleinzelhändler sinkende Rohstoffpreise direkt als
    Preisvorteil an seine Kunden weiter.

    Lidl verdeutlicht einmal mehr seinen Anspruch, den Kunden als erster
    Lebensmitteleinzelhändler stets hervorragende Qualität sowie eine große Vielfalt
    zum bestmöglichen Preis anzubieten.

    Und wie immer gilt bei Lidl: Es gibt keine regionalen Preisunterschiede.

    Diese Molkereiprodukte werden deutschlandweit in allen Lidl-Filialen deutlich
    günstiger:

    - Milbona Skyr Natur , 500 Gramm, neu 1,19 Euro (Grundpreis: 2,38 Euro/
    Kilogramm) statt 1,49 Euro
    - Milbona Skyr mit Geschmack , 500 Gramm, neu 1,39 Euro (Grundpreis: 2,78 Euro/
    Kilogramm) statt 1,69 Euro
    - Milbona Speisequark 0% , 500 Gramm, neu 0,99 Euro (Grundpreis: 1,98 Euro/
    Kilogramm) statt 1,29 Euro
    - Milbona Speisequark 20% , 250 Gramm, neu 0,59 Euro (Grundpreis: 2,36 Euro/
    Kilogramm) statt 0,79 Euro
    - Milbona Speisequark 20% , 500 Gramm, neu 1,18 Euro (Grundpreis: 2,36 Euro/
    Kilogramm) statt 1,58 Euro
    - Milbona Speisequark 40% , 250 Gramm, neu 0,69 Euro (Grundpreis: 2,76 Euro/
    Kilogramm) statt 0,89 Euro
    - Milbona Speisequark 40% , 500 Gramm, neu 1,38 Euro (Grundpreis: 2,76 Euro/
    Kilogramm) statt 1,78 Euro
    - Bioland Speisequark 0% , 250 Gramm, neu 0,99 Euro (Grundpreis: 3,96 Euro/
    Kilogramm) statt 1,09 Euro
    - Milbona Laktosefreie H-Sahne 30% , 200 Gramm, neu 0,99 Euro (Grundpreis: 4,95
    Euro/ Kilogramm) statt 1,15 Euro
    - Milbona Schlagsahne 30% , 200 Gramm, neu 0,89 Euro (Grundpreis: 4,45 Euro/
    Kilogramm) statt 0,99 Euro
    - Milbona H-Sahne 30% , 200 Gramm, neu 0,89 Euro (Grundpreis: 4,45 Euro/
    Kilogramm) statt 0,99 Euro
    - Milbona Saure Sahne 10% , 200 Gramm, neu 0,59 Euro (Grundpreis: 2,95 Euro/
    Kilogramm) statt 0,69 Euro
    - Milbona H-Sauerrahm 24% , 200 Gramm, neu 0,79 Euro (Grundpreis: 3,95 Euro/
    Kilogramm) statt 0,89 Euro
    - Milbona Creme Fraîche , 200 Gramm, neu 0,99 Euro (Grundpreis: 4,95 Euro/
    Kilogramm) statt 1,09 Euro
    - Vemondo Vegane Creme Fraîche , 150 Gramm, neu 0,74 Euro (Grundpreis: 4,93
    Euro/ Kilogramm) statt 0,81 Euro

    Zusätzlich sinkt der Preis dieses regional verfügbaren Produktes[1]:

    - Bioland Schmand , 150 Gramm, neu 0,89 Euro (Grundpreis: 5,93 Euro/ Kilogramm)
    statt 0,99 Euro

    Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier
    (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate) .

    [1] Verfügbarkeit nur regional: Filialen der Lidl-Vertriebsgesellschaften Bönen
    und Herne. Die Zugehörigkeit einzelner Filialen kann unter
    https://www.lidl.de/filialsuche , Seite "Rund um die Filiale", eingesehen
    werden.

