Börsenstart Europa - 14.11. - FTSE Athex 20 stark +1,60 %

Der MDAX steht bei 29.454,22 PKT und verliert bisher -0,69 %. Top-Werte: Bechtle +13,78 %, Wacker Chemie +2,01 %, Fraport +1,45 % Flop-Werte: Delivery Hero -5,81 %, RENK Group -4,33 %, Bilfinger -2,80 %

Der DAX steht bei 23.870,13 PKT und verliert bisher -0,85 %. Top-Werte: Siemens Energy +3,67 %, Allianz +1,02 %, Siemens Healthineers +0,84 % Flop-Werte: Rheinmetall -4,17 %, Infineon Technologies -3,88 %, Airbus -2,65 %

Der TecDAX steht bei 3.517,45 PKT und verliert bisher -1,05 %.

Top-Werte: Nagarro +18,23 %, Bechtle +13,78 %, CANCOM SE +5,94 %

Flop-Werte: Infineon Technologies -3,88 %, Elmos Semiconductor -3,69 %, Jenoptik -3,61 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.703,18 PKT und verliert bisher -0,41 %.

Top-Werte: Siemens Energy +3,67 %, Enel +1,84 %, L'Oreal +1,24 %

Flop-Werte: Rheinmetall -4,17 %, Infineon Technologies -3,88 %, Airbus -2,65 %

Der ATX steht bei 4.880,52 PKT und verliert bisher -0,64 %.

Top-Werte: STRABAG +2,33 %, OMV +0,80 %, Immofinanz +0,67 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,96 %, DO & CO -1,69 %, PORR -1,48 %

Der SMI steht aktuell (09:59:48) bei 12.727,64 PKT und steigt um +0,54 %.

Top-Werte: Sika +1,36 %, Nestle +1,14 %, Novartis +0,92 %

Flop-Werte: Swiss Re -2,15 %, Amrize -1,33 %, UBS Group -1,13 %

Der CAC 40 steht bei 8.191,29 PKT und verliert bisher -0,07 %.

Top-Werte: L'Oreal +1,24 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +1,21 %, DANONE +1,11 %

Flop-Werte: Airbus -2,65 %, LEGRAND -1,46 %, Societe Generale -1,46 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.749,35 PKT und verliert bisher -0,86 %.

Top-Werte: AstraZeneca +0,81 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +0,46 %, Alfa Laval +0,29 %

Flop-Werte: Swedbank Shs(A) -1,84 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -1,52 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) -1,28 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:22) bei 5.090,00 PKT und steigt um +1,60 %.

Top-Werte: Public Power +0,78 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,54 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +0,32 %

Flop-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -3,19 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,03 %, Coca-Cola HBC -0,96 %