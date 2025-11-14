    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCIE Financiere Richemont AktievorwärtsNachrichten zu CIE Financiere Richemont

    Richemont mit Kurssprung nach starken Zahlen - Swatch profitiert

    Für Sie zusammengefasst
    • Richemont-Aktien steigen um 7,2 % nach Halbjahreszahlen.
    • Zweites Quartal zeigt 14 % Wachstum, stark in China.
    • Schmuckbereich wächst organisch um 17 % im Q2.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Aktien von Richemont haben am Freitag im frühen Handel mit deutlichen Gewinnen auf die Halbjahreszahlen reagiert. Zuletzt ging es um 7,2 Prozent nach oben. Die Aktie nahm damit Kurs in Richtung des Jahreshochs aus dem Februar im Bereich von 185 Franken. Swatch kletterten um 1,1 Prozent.

    Die Zahlenvorlage sei ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk, so Vontobel-Analyst Jean-Philippe Bertschy. Das Wachstum im zweiten Quartal sei mit 14 Prozent spektakulär ausgefallen. Positiv seien unter anderem die Rückkehr zu Wachstum in China sowie die anhaltend robuste Nachfrage in den USA.

    Richemont habe in allen Geschäftsbereichen starke Ergebnisse erzielt, wobei der Schmuckbereich mit einem Wachstum von organisch 17 Prozent im zweiten Quartal herausrage, betonte RBC-Analyst Piral Dadhania. Bei den Margen seien mit Kostendisziplin und höheren Preisen die Belastungen von der Währungsseite und den Rohstoffpreisen mehr als ausgeglichen worden./mk/ra/AWP/mf/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CIE Financiere Richemont Aktie

    Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,76 % und einem Kurs von 193,9 auf Lang & Schwarz (14. November 2025, 09:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CIE Financiere Richemont Aktie um +11,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von CIE Financiere Richemont bezifferte sich zuletzt auf 100,84 Mrd..

    CIE Financiere Richemont zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2441. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9000 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 173,10CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 190,00CHF was eine Bandbreite von -22,70 %/+1,29 % bedeutet.




