    Capital kürt die Preisträger der "Top 40 unter 40" in 2025

    Berlin (ots) - Die junge Generation an Entscheidungsträgern in Deutschland steht
    vor großen Herausforderungen: Reformstau und Rezession lähmen das Land, rasante
    technologische Entwicklungen transformieren Prozesse. Das fordert junge Talente
    in Unternehmen, Startups, Ministerien, Universitäten und privaten
    Organisationen, die an vielen Stellen tatkräftig nach Lösungen suchen und mutige
    Entscheidungen treffen. Das Wirtschaftsmagazin Capital zeichnet 160
    Hoffnungsträger unter 40 Jahren als "Top 40 unter 40" aus - jeweils 40
    Kandidaten in vier Kategorien.

    Zu den Preisträgern 2025 gehört Bundesbauministerin Verena Hubertz, die bereits
    zuvor für den erfolgreichen Aufbau ihres Start-ups Kitchen Stories und ihren
    anschließenden Wechsel als Quereinsteigerin in die Politik gewürdigt wurde. In
    diesem Jahr gelang der 37-jährigen SPD-Politikerin mit dem Sprung in das
    Ministeramt der neuen Regierungskoalition die steilste Karriere unter allen
    Preisträgern. "Das Feld, in dem ich jetzt wirken darf, ist nicht einfach, aber
    auch bedeutend für unser ganzes Land", sagt Hubertz im Capital-Interview. "Ich
    bringe einen anderen Rucksack mit, gefüllt mit Start-up-Skills. Mein Blick von
    außen und mein Optimismus prägen mich."

    Unter den Preisträgern sind weitere Politiker wie Pascal Redding, der
    Vorsitzende der Jungen Gruppe in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion oder Hannah
    Herzig, die in der EU-Kommission, die Behörde für Krisenvorsorge und -reaktion
    bei gesundheitlichen Notlagen (HERA) mit aufgebaut hat. Aus der Wirtschaft
    stechen junge Macher wie Christian Hassel, Bereichsvorstand bei der Commerzbank,
    oder Alexandra Steiger, Global Head of Investor Relations bei dem
    Softwarekonzern SAP hervor. Hinzu kommen Gründer wie Matthias Nießner, CEO des
    KI-Unternehmens Spaital, Balázs Nagy, CEO des Drohnenherstellers Tytan
    Technologies, und Wissenschaftler wie Michael Schwarz, einer der führenden Köpfe
    in der Cybersicherheitsforschung.

    Die "Top 40 unter 40" ist eine der bedeutendsten Auszeichnungen für junge
    Entscheider. 2007 machte sich die Capital-Redaktion erstmals auf die Suche nach
    der Führungselite von morgen - und präsentierte "Deutschlands Wunderkinder":
    Jeweils 40 herausragende Talente unter 40 Jahren, die in Politik, Unternehmen,
    Management und Gesellschaft bereits Beachtliches leisten und denen noch eine
    große Karriere zugetraut wird. Unter den 160 Preisträgern war damals knapp ein
    Drittel Frauen, in der aktuellen Auswertung sind es 42 Prozent.

    Capital hat mittlerweile eine der umfangreichsten Talentbörsen des Landes
    aufgebaut, mit einem Alumni-Netzwerk aus mehr als 1500 Preisträgern. Die Liste
    wird kontinuierlich gepflegt; durch Recherchen und Umfragen bei Hunderten
    einflussreichen Multiplikatoren. Capital sammelt die Vorschläge und wertet sie
    in internen Jurysitzungen aus. Neben öffentlich präsenten Vertretern aus Politik
    und Wirtschaft, gibt es jedes Jahr auch neue Entdeckungen von Talenten, die noch
    vor dem Durchbruch stehen. Bis zu drei Mal kann jeder Kandidat ausgezeichnet
    werden.

    Die Preisträger und Alumni treffen sich am 21. November 2025 beim "Top 40 unter
    40"-Gipfel in der Bertelsmann Repräsentanz in Berlin. Das Motto der Konferenz
    lautet: "Mit Halt und Haltung navigieren - In unsicheren Zeiten brauchen junge
    Führungskräfte einen klaren Kompass". Die Teilnehmer haben die Gelegenheit,
    wichtige Themen dieser Zeit - Kriege, geopolitisches Kräftemessen,
    wirtschaftlicher Abschwung, gesellschaftliche Unruhen und Klimawandel - zu
    diskutieren. Gastredner sind in diesem Jahr Airbus-Aufsichtsratschef René
    Obermann und Walter Sinn, Chairman & Senior Partner von Bain Deutschland und
    Österreich.

    Die Berichterstattung zu den Preisträgern wird in der nächsten Capital-Ausgabe
    12/2025 veröffentlicht, die am 15.11.2025 erscheint. Eine Übersicht über alle
    Preisträger gibt es ab sofort auch unter capital.de/top40unter40. (https://eur03
    .safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.capital.de%2Fkarriere%2
    Ftop40unter40%2F&data=05%7C02%7C%7Cce5a8c57333a4d591d6708de22a9c560%7Cefce834659
    2b4b6eb1c20fd07bd5e442%7C0%7C0%7C638986309780753207%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJF
    bXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoy
    fQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=3rMpMZbgLjt5x3cwPMdREqF1RC5n3vNtP8yAEIuJ7Z4%3D&reser
    ved=0)

    Pressekontakt:

    Michelle Wilbois
    Managerin Kommunikation/PR Information & Sport
    T: +49 221 456-74105
    michelle.wilbois@rtl.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/8185/6158131
    OTS: Capital


    Verfasst von news aktuell
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
