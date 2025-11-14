Capital kürt die Preisträger der "Top 40 unter 40" in 2025

Berlin (ots) - Die junge Generation an Entscheidungsträgern in Deutschland steht

vor großen Herausforderungen: Reformstau und Rezession lähmen das Land, rasante

technologische Entwicklungen transformieren Prozesse. Das fordert junge Talente

in Unternehmen, Startups, Ministerien, Universitäten und privaten

Organisationen, die an vielen Stellen tatkräftig nach Lösungen suchen und mutige

Entscheidungen treffen. Das Wirtschaftsmagazin Capital zeichnet 160

Hoffnungsträger unter 40 Jahren als "Top 40 unter 40" aus - jeweils 40

Kandidaten in vier Kategorien.



Zu den Preisträgern 2025 gehört Bundesbauministerin Verena Hubertz, die bereits

zuvor für den erfolgreichen Aufbau ihres Start-ups Kitchen Stories und ihren

anschließenden Wechsel als Quereinsteigerin in die Politik gewürdigt wurde. In

diesem Jahr gelang der 37-jährigen SPD-Politikerin mit dem Sprung in das

Ministeramt der neuen Regierungskoalition die steilste Karriere unter allen

Preisträgern. "Das Feld, in dem ich jetzt wirken darf, ist nicht einfach, aber

auch bedeutend für unser ganzes Land", sagt Hubertz im Capital-Interview. "Ich

bringe einen anderen Rucksack mit, gefüllt mit Start-up-Skills. Mein Blick von

außen und mein Optimismus prägen mich."





