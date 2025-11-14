Capital kürt die Preisträger der "Top 40 unter 40" in 2025
Berlin (ots) - Die junge Generation an Entscheidungsträgern in Deutschland steht
vor großen Herausforderungen: Reformstau und Rezession lähmen das Land, rasante
technologische Entwicklungen transformieren Prozesse. Das fordert junge Talente
in Unternehmen, Startups, Ministerien, Universitäten und privaten
Organisationen, die an vielen Stellen tatkräftig nach Lösungen suchen und mutige
Entscheidungen treffen. Das Wirtschaftsmagazin Capital zeichnet 160
Hoffnungsträger unter 40 Jahren als "Top 40 unter 40" aus - jeweils 40
Kandidaten in vier Kategorien.
Zu den Preisträgern 2025 gehört Bundesbauministerin Verena Hubertz, die bereits
zuvor für den erfolgreichen Aufbau ihres Start-ups Kitchen Stories und ihren
anschließenden Wechsel als Quereinsteigerin in die Politik gewürdigt wurde. In
diesem Jahr gelang der 37-jährigen SPD-Politikerin mit dem Sprung in das
Ministeramt der neuen Regierungskoalition die steilste Karriere unter allen
Preisträgern. "Das Feld, in dem ich jetzt wirken darf, ist nicht einfach, aber
auch bedeutend für unser ganzes Land", sagt Hubertz im Capital-Interview. "Ich
bringe einen anderen Rucksack mit, gefüllt mit Start-up-Skills. Mein Blick von
außen und mein Optimismus prägen mich."
Unter den Preisträgern sind weitere Politiker wie Pascal Redding, der
Vorsitzende der Jungen Gruppe in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion oder Hannah
Herzig, die in der EU-Kommission, die Behörde für Krisenvorsorge und -reaktion
bei gesundheitlichen Notlagen (HERA) mit aufgebaut hat. Aus der Wirtschaft
stechen junge Macher wie Christian Hassel, Bereichsvorstand bei der Commerzbank,
oder Alexandra Steiger, Global Head of Investor Relations bei dem
Softwarekonzern SAP hervor. Hinzu kommen Gründer wie Matthias Nießner, CEO des
KI-Unternehmens Spaital, Balázs Nagy, CEO des Drohnenherstellers Tytan
Technologies, und Wissenschaftler wie Michael Schwarz, einer der führenden Köpfe
in der Cybersicherheitsforschung.
Die "Top 40 unter 40" ist eine der bedeutendsten Auszeichnungen für junge
Entscheider. 2007 machte sich die Capital-Redaktion erstmals auf die Suche nach
der Führungselite von morgen - und präsentierte "Deutschlands Wunderkinder":
Jeweils 40 herausragende Talente unter 40 Jahren, die in Politik, Unternehmen,
Management und Gesellschaft bereits Beachtliches leisten und denen noch eine
große Karriere zugetraut wird. Unter den 160 Preisträgern war damals knapp ein
Drittel Frauen, in der aktuellen Auswertung sind es 42 Prozent.
Capital hat mittlerweile eine der umfangreichsten Talentbörsen des Landes
aufgebaut, mit einem Alumni-Netzwerk aus mehr als 1500 Preisträgern. Die Liste
wird kontinuierlich gepflegt; durch Recherchen und Umfragen bei Hunderten
einflussreichen Multiplikatoren. Capital sammelt die Vorschläge und wertet sie
in internen Jurysitzungen aus. Neben öffentlich präsenten Vertretern aus Politik
und Wirtschaft, gibt es jedes Jahr auch neue Entdeckungen von Talenten, die noch
vor dem Durchbruch stehen. Bis zu drei Mal kann jeder Kandidat ausgezeichnet
werden.
Die Preisträger und Alumni treffen sich am 21. November 2025 beim "Top 40 unter
40"-Gipfel in der Bertelsmann Repräsentanz in Berlin. Das Motto der Konferenz
lautet: "Mit Halt und Haltung navigieren - In unsicheren Zeiten brauchen junge
Führungskräfte einen klaren Kompass". Die Teilnehmer haben die Gelegenheit,
wichtige Themen dieser Zeit - Kriege, geopolitisches Kräftemessen,
wirtschaftlicher Abschwung, gesellschaftliche Unruhen und Klimawandel - zu
diskutieren. Gastredner sind in diesem Jahr Airbus-Aufsichtsratschef René
Obermann und Walter Sinn, Chairman & Senior Partner von Bain Deutschland und
Österreich.
Die Berichterstattung zu den Preisträgern wird in der nächsten Capital-Ausgabe
12/2025 veröffentlicht, die am 15.11.2025 erscheint. Eine Übersicht über alle
Preisträger gibt es ab sofort auch unter capital.de/top40unter40. (https://eur03
.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.capital.de%2Fkarriere%2
Ftop40unter40%2F&data=05%7C02%7C%7Cce5a8c57333a4d591d6708de22a9c560%7Cefce834659
2b4b6eb1c20fd07bd5e442%7C0%7C0%7C638986309780753207%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJF
bXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoy
fQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=3rMpMZbgLjt5x3cwPMdREqF1RC5n3vNtP8yAEIuJ7Z4%3D&reser
ved=0)
Pressekontakt:
Michelle Wilbois
Managerin Kommunikation/PR Information & Sport
T: +49 221 456-74105
michelle.wilbois@rtl.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/8185/6158131
OTS: Capital
