Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte im September 2025 +2,2 % gegenüber September 2024 / Obst erstmals seit April 2023 wieder günstiger als im Vorjahresmonat

Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte insgesamt, September 2025 +2,2 % zum Vorjahresmonat -1,5 % zum Vormonat Preise für pflanzliche Erzeugnisse -10,5 % zum Vorjahresmonat Preise für Tiere und tierische Erzeugnisse +9,9 % zum Vorjahresmonat …



