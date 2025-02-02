    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsMilch RohstoffvorwärtsNachrichten zu Milch

    Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte im September 2025

    +2,2 % gegenüber September 2024 / Obst erstmals seit April 2023 wieder günstiger als im Vorjahresmonat

    WIESBADEN (ots) - Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte insgesamt,
    September 2025

    +2,2 % zum Vorjahresmonat

    -1,5 % zum Vormonat

    Preise für pflanzliche Erzeugnisse

    -10,5 % zum Vorjahresmonat

    Preise für Tiere und tierische Erzeugnisse

    +9,9 % zum Vorjahresmonat

    Die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte waren im September 2025 um 2,2
    % höher als im September 2024. Im August 2025 hatte die Veränderungsrate
    gegenüber dem Vorjahresmonat ebenfalls bei +2,2 % gelegen, im Juli 2025 bei -0,2
    %. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, fielen die
    Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte im September 2025 gegenüber dem
    Vormonat August 2025 um 1,5 %.

    Im Vergleich zum Vorjahresmonat entwickelten sich die Preise für Produkte aus
    pflanzlicher und tierischer Erzeugung im September 2025 erneut gegenläufig. So
    sanken die Preise für pflanzliche Erzeugnisse um 10,5 % gegenüber September
    2024, während die Preise für Tiere und tierische Erzeugnisse um 9,9 % stiegen.
    Im Vergleich zum Vormonat verbilligten sich im September 2025 sowohl Produkte
    aus pflanzlicher Erzeugung (-3,7 %) als auch Produkte aus tierischer Erzeugung
    (-0,4 %).

    Preisrückgang bei Speisekartoffeln hält an

    Der Preisrückgang bei pflanzlichen Produkten um 10,5 % im Vergleich zum
    Vorjahresmonat ist erneut unter anderem auf die gesunkenen Preise für
    Speisekartoffeln zurückzuführen. Diese waren im September 2025 um 44,0 %
    niedriger als im September 2024. Im August 2025 hatte die Vorjahresveränderung
    bei -52,5 %, im Juli 2025 bei -53,0 % gelegen. Auch gegenüber dem Vormonat
    August 2025 sanken die Speisekartoffelpreise um 27,7 %.

    Preise für Gemüse, Obst, Getreide, Handelsgewächse und Futterpflanzen gesunken,
    für Wein gestiegen

    Die Preise für Gemüse fielen binnen Jahresfrist um 4,8 %, wobei insbesondere
    Gurken (-28,7 %), Eissalat (-7,8 %) und Kohlgemüse (-7,1 %) günstiger waren.
    Eine Preissteigerung war hingegen unter anderem bei Champignons zu beobachten,
    die sich binnen Jahresfrist um 8,8 % verteuerten.

    Die Erzeugerpreise für Obst waren im September 2025 um 0,6 % niedriger als ein
    Jahr zuvor. Dies war der erste Preisrückgang im Vorjahresvergleich seit April
    2023. Preissenkungen gab es unter anderem bei Erdbeeren mit -11,0 %. Bei
    Tafeläpfeln hingegen kam es zu einer Preissteigerung um +5,7 %.

    Getreide war im September 2025 im Vergleich zum September 2024 um 11,5 %
    günstiger. Die Preise für Handelsgewächse insgesamt lagen im September 2025 um
    12,3 % niedriger als ein Jahr zuvor, wobei sich Raps im Gegensatz zu den meisten
    anderen Handelsgewächsen verteuerte (+1,5 %). Die Preise für Futterpflanzen
    waren mit einem Rückgang von 9,3 % im Vergleich zum Vorjahresmonat weiterhin
    rückläufig. Beim Wein war im September 2025 eine Preissteigerung um 2,1 %
    gegenüber September 2024 zu verzeichnen.

    Tierische Erzeugung: Preisanstieg bei Rindern, Geflügel sowie Milch und Eiern

    Die Preise für Tiere lagen im September 2025 um 11,5 % höher als im September
    2024. Maßgeblich dafür war der Preisanstieg bei Rindern um 42,1 %. Bei
    Schlachtschweinen sanken die Preise hingegen um 4,6 %. Die Preise für Geflügel
    waren im September 2025 um 10,9 % höher als im September 2024. Ausschlaggebend
    hierfür waren die Preissteigerungen bei Sonstigem Geflügel (Enten und Puten) um
    16,3 % und bei Hähnchen um 7,6 %.

    Der Milchpreis lag im September 2025 um 8,2 % höher als im Vorjahresmonat. Im
    Vergleich zum Vormonat August 2025 sanken die Preise für Milch (-1,6 %). Bei
    Eiern kam es binnen Jahresfrist zu einer Preissteigerung von 9,7 %.

    Methodische Hinweise:

    Der Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte misst die Entwicklung
    der Verkaufspreise der Landwirtschaft (ohne Umsatzsteuer) in Deutschland und
    zeigt damit die Preisentwicklungen auf der ersten Wirtschaftsstufe. Die Jahres-
    und Wirtschaftsjahresergebnisse werden saisongewichtet ermittelt und weichen
    dadurch oftmals vom arithmetischen Mittel der Monatsindizes Januar bis Dezember
    für das Jahr beziehungsweise Juli bis Juni für das Wirtschaftsjahr ab.

    Weitere Informationen:

    Die vollständigen Jahres-, Wirtschaftsjahres- und Monatsergebnisse der
    Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte sind in der Datenbank
    GENESIS-Online über die Tabellen 61211-0001 bis 61211-0003 abrufbar.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

    Weitere Auskünfte:
    Agrarpreise
    Telefon: +49 611 75 2078
    www.destatis.de/kontakt

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

