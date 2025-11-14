    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    9,5 % mehr Gründungen größerer Betriebe im 1. bis 3. Quartal 2025 als im Vorjahreszeitraum

    WIESBADEN (ots) -

    - Aufgaben größerer Betriebe nehmen ebenfalls zu (+4,8 %)
    - Gesamtzahl der Neugründungen steigt um 6,9 %
    - Gesamtzahl der vollständigen Gewerbeaufgaben steigt um 1,1 %

    In den ersten drei Quartalen des Jahres 2025 wurden in Deutschland rund 99 300
    Betriebe gegründet, deren Rechtsform und Beschäftigtenzahl auf eine größere
    wirtschaftliche Bedeutung schließen lassen. Wie das Statistische Bundesamt
    (Destatis) mitteilt, waren das 9,5 % mehr neu gegründete größere Betriebe als im
    Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig stieg jedoch auch die Zahl der vollständigen
    Aufgaben von Betrieben mit größerer wirtschaftlicher Bedeutung um 4,8 % auf rund
    74 300.

    Insgesamt 487 700 Neugründungen und 360 700 vollständige Gewerbeaufgaben

    Die Neugründungen von Gewerben waren in den ersten drei Quartalen 2025 mit
    insgesamt rund 487 700 um 6,9 % höher als im Vorjahreszeitraum. Die Gesamtzahl
    der Gewerbeanmeldungen stieg um 5,6 % auf rund 578 400. Zu den
    Gewerbeanmeldungen zählen neben Neugründungen von Gewerbebetrieben auch
    Betriebsübernahmen (zum Beispiel Kauf oder Gesellschaftereintritt), Umwandlungen
    (zum Beispiel Verschmelzung oder Ausgliederung) und Zuzüge aus anderen
    Meldebezirken.

    Die Zahl der vollständigen Gewerbeaufgaben war im 1. bis 3. Quartal 2025 mit
    rund 360 700 um 1,1 % höher als im 1. bis 3. Quartal 2024. Die Gesamtzahl der
    Gewerbeabmeldungen stieg um 0,8 % auf rund 446 500. Neben Gewerbeaufgaben zählen
    dazu auch Betriebsübergaben (zum Beispiel Verkauf oder Gesellschafteraustritt),
    Umwandlungen oder Fortzüge in andere Meldebezirke.

    Methodische Hinweise:

    Von einer größeren wirtschaftlichen Bedeutung wird ausgegangen, wenn ein Betrieb
    durch eine juristische Person oder eine Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit
    (Personengesellschaft) gegründet beziehungsweise aufgegeben wird. Auch von
    natürlichen Personen gegründete beziehungsweise aufgegebene Betriebe zählen
    hierzu, sofern die Person im Handelsregister eingetragen ist, Arbeitnehmerinnen
    oder Arbeitnehmer beschäftigt oder bei der Gründung eine Handwerkskarte besitzt.

    Weitere Informationen:

    Basisdaten und lange Zeitreihen sind in der Datenbank GENESIS-Online (Tabellen
    52311) verfügbar.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

    +++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.
    +++

    Weitere Auskünfte:
    Insolvenzen, Gewerbeanzeigen
    Telefon: +49 611 75 4592
    www.destatis.de/kontakt

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6158134
    OTS: Statistisches Bundesamt




