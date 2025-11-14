9,5 % mehr Gründungen größerer Betriebe im 1. bis 3. Quartal 2025 als im Vorjahreszeitraum

WIESBADEN (ots) -



- Aufgaben größerer Betriebe nehmen ebenfalls zu (+4,8 %)

- Gesamtzahl der Neugründungen steigt um 6,9 %

- Gesamtzahl der vollständigen Gewerbeaufgaben steigt um 1,1 %



In den ersten drei Quartalen des Jahres 2025 wurden in Deutschland rund 99 300

Betriebe gegründet, deren Rechtsform und Beschäftigtenzahl auf eine größere

wirtschaftliche Bedeutung schließen lassen. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) mitteilt, waren das 9,5 % mehr neu gegründete größere Betriebe als im

Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig stieg jedoch auch die Zahl der vollständigen

Aufgaben von Betrieben mit größerer wirtschaftlicher Bedeutung um 4,8 % auf rund

74 300.





Insgesamt 487 700 Neugründungen und 360 700 vollständige Gewerbeaufgaben



Die Neugründungen von Gewerben waren in den ersten drei Quartalen 2025 mit

insgesamt rund 487 700 um 6,9 % höher als im Vorjahreszeitraum. Die Gesamtzahl

der Gewerbeanmeldungen stieg um 5,6 % auf rund 578 400. Zu den

Gewerbeanmeldungen zählen neben Neugründungen von Gewerbebetrieben auch

Betriebsübernahmen (zum Beispiel Kauf oder Gesellschaftereintritt), Umwandlungen

(zum Beispiel Verschmelzung oder Ausgliederung) und Zuzüge aus anderen

Meldebezirken.



Die Zahl der vollständigen Gewerbeaufgaben war im 1. bis 3. Quartal 2025 mit

rund 360 700 um 1,1 % höher als im 1. bis 3. Quartal 2024. Die Gesamtzahl der

Gewerbeabmeldungen stieg um 0,8 % auf rund 446 500. Neben Gewerbeaufgaben zählen

dazu auch Betriebsübergaben (zum Beispiel Verkauf oder Gesellschafteraustritt),

Umwandlungen oder Fortzüge in andere Meldebezirke.



Methodische Hinweise:



Von einer größeren wirtschaftlichen Bedeutung wird ausgegangen, wenn ein Betrieb

durch eine juristische Person oder eine Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit

(Personengesellschaft) gegründet beziehungsweise aufgegeben wird. Auch von

natürlichen Personen gegründete beziehungsweise aufgegebene Betriebe zählen

hierzu, sofern die Person im Handelsregister eingetragen ist, Arbeitnehmerinnen

oder Arbeitnehmer beschäftigt oder bei der Gründung eine Handwerkskarte besitzt.



