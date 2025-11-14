9,5 % mehr Gründungen größerer Betriebe im 1. bis 3. Quartal 2025 als im Vorjahreszeitraum
- Aufgaben größerer Betriebe nehmen ebenfalls zu (+4,8 %)
- Gesamtzahl der Neugründungen steigt um 6,9 %
- Gesamtzahl der vollständigen Gewerbeaufgaben steigt um 1,1 %
In den ersten drei Quartalen des Jahres 2025 wurden in Deutschland rund 99 300
Betriebe gegründet, deren Rechtsform und Beschäftigtenzahl auf eine größere
wirtschaftliche Bedeutung schließen lassen. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) mitteilt, waren das 9,5 % mehr neu gegründete größere Betriebe als im
Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig stieg jedoch auch die Zahl der vollständigen
Aufgaben von Betrieben mit größerer wirtschaftlicher Bedeutung um 4,8 % auf rund
74 300.
Insgesamt 487 700 Neugründungen und 360 700 vollständige Gewerbeaufgaben
Die Neugründungen von Gewerben waren in den ersten drei Quartalen 2025 mit
insgesamt rund 487 700 um 6,9 % höher als im Vorjahreszeitraum. Die Gesamtzahl
der Gewerbeanmeldungen stieg um 5,6 % auf rund 578 400. Zu den
Gewerbeanmeldungen zählen neben Neugründungen von Gewerbebetrieben auch
Betriebsübernahmen (zum Beispiel Kauf oder Gesellschaftereintritt), Umwandlungen
(zum Beispiel Verschmelzung oder Ausgliederung) und Zuzüge aus anderen
Meldebezirken.
Die Zahl der vollständigen Gewerbeaufgaben war im 1. bis 3. Quartal 2025 mit
rund 360 700 um 1,1 % höher als im 1. bis 3. Quartal 2024. Die Gesamtzahl der
Gewerbeabmeldungen stieg um 0,8 % auf rund 446 500. Neben Gewerbeaufgaben zählen
dazu auch Betriebsübergaben (zum Beispiel Verkauf oder Gesellschafteraustritt),
Umwandlungen oder Fortzüge in andere Meldebezirke.
Methodische Hinweise:
Von einer größeren wirtschaftlichen Bedeutung wird ausgegangen, wenn ein Betrieb
durch eine juristische Person oder eine Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit
(Personengesellschaft) gegründet beziehungsweise aufgegeben wird. Auch von
natürlichen Personen gegründete beziehungsweise aufgegebene Betriebe zählen
hierzu, sofern die Person im Handelsregister eingetragen ist, Arbeitnehmerinnen
oder Arbeitnehmer beschäftigt oder bei der Gründung eine Handwerkskarte besitzt.
Weitere Informationen:
Basisdaten und lange Zeitreihen sind in der Datenbank GENESIS-Online (Tabellen
52311) verfügbar.
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
