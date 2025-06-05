+6,5 % zum Vorjahresmonat / August 2025: 12,2 % mehr Unternehmens- und 8,1 % mehr Verbraucherinsolvenzen als im August 2024

WIESBADEN (ots) - Die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen in Deutschland ist

nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Oktober

2025 um 6,5 % gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Bei den Ergebnissen ist zu

berücksichtigen, dass die Anträge erst nach der ersten Entscheidung des

Insolvenzgerichts in die Statistik einfließen. Der tatsächliche Zeitpunkt des

Insolvenzantrags liegt in vielen Fällen annähernd drei Monate davor.



12,2 % mehr Unternehmensinsolvenzen im August 2025 als im August 2024





Für August 2025 meldeten die Amtsgerichte nach endgültigen Ergebnissen 1 979

beantragte Unternehmensinsolvenzen. Das waren 12,2 % mehr als im August 2024.



Die Forderungen der Gläubiger aus den im August 2025 gemeldeten

Unternehmensinsolvenzen bezifferten die Amtsgerichte auf rund 5,4 Milliarden

Euro. Im August 2024 hatten die Forderungen bei rund 2,3 Milliarden Euro

gelegen.



Insolvenzhäufigkeit im Bereich Verkehr und Lagerei am höchsten



Bezogen auf 10 000 Unternehmen gab es im August 2025 in Deutschland insgesamt

5,7 Unternehmensinsolvenzen. Die meisten Insolvenzen je 10 000 Unternehmen

entfielen auf den Wirtschaftsabschnitt Verkehr und Lagerei mit 10,1 Fällen.

Danach folgte das Baugewerbe mit 8,9 Fällen sowie das Gastgewerbe mit 8,2

Insolvenzen je 10 000 Unternehmen.



8,1 % mehr Verbraucherinsolvenzen im August 2025 als im August 2024



Im August 2025 gab es 6 132 Verbraucherinsolvenzen. Damit stieg die Zahl der

Verbraucherinsolvenzen um 8,1 % gegenüber August 2024.



Methodische Hinweise:



Die Insolvenzstatistik bildet nur Geschäftsaufgaben ab, die im Zuge eines

Insolvenzverfahrens ablaufen, nicht jedoch solche aus anderen Gründen

beziehungsweise vor Eintritt akuter Zahlungsschwierigkeiten.



Die vorläufigen monatlichen Angaben zu Regelinsolvenzverfahren, hier für Oktober

2025, basieren auf aktuellen Insolvenzbekanntmachungen aller Amtsgerichte in

Deutschland. Sie weisen noch nicht die methodische Reife und Belastbarkeit

amtlicher Statistiken auf und zählen daher zu den experimentellen Daten.



Von den Insolvenzverfahren in Deutschland sind rund 30 %

Regelinsolvenzverfahren, zu denen in erster Linie alle Verfahren von Unternehmen

zählen (rund 55 % aller Regelinsolvenzverfahren). Außerdem findet das

Regelinsolvenzverfahren Anwendung bei Personen, die wirtschaftlich tätig sind.

Dazu gehören unter anderem die persönlich haftenden Gesellschafter einer offenen

Handelsgesellschaft (oHG), Mehrheitsgesellschafter einer Kapitalgesellschaft

sowie ehemals selbstständig Tätige, deren Vermögensverhältnisse als nicht

überschaubar eingestuft werden. Zusätzlich werden beim Frühindikator aus

technischen Gründen auch die Nachlass- und Gesamtgutinsolvenzverfahren

miteinbezogen.



Bei der Berechnung der Insolvenzhäufigkeit wurden Angaben aus dem statistischen

Unternehmensregister zum Unternehmensbestand herangezogen. Als Unternehmen

werden rechtliche Einheiten verstanden. Rechtliche Einheiten sind juristische

und natürliche Personen, die eine Wirtschaftstätigkeit selbstständig ausüben,

wie beispielsweise Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung

(GmbH), offene Handelsgesellschaften oder auch Einzelunternehmen.



Weitere wichtige Hinweise zur Interpretation und Vergleichbarkeit der

Insolvenzstatistiken bietet der Bereich "Methoden" auf der Themenseite

"Gewerbemeldungen und Insolvenzen" im Internetangebot des Statistischen

Bundesamtes.



