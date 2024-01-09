Energieverbrauch der Industrie 2024 um 1,9 % gestiegen

WIESBADEN (ots) -



- Industrie verbraucht nach zwei Jahren mit Rückgängen wieder mehr Energie

- Energieverbrauch der energieintensiven Branchen um 3,2 % höher als im Vorjahr

- Einsatz von Energieträgern als Grundstoff für Industrieprodukte steigt um 13,3

%



Die deutsche Industrie hat im Jahr 2024 insgesamt 3 343 Petajoule Energieverbraucht. Damit stieg der Energieverbrauch der Industrie um 1,9 % gegenüberdem Vorjahr, allerdings ausgehend von einem niedrigen Niveau: In den Jahren 2022und 2023 war der Verbrauch deutlich gegenüber dem jeweiligen Vorjahrzurückgegangen (2022: -9,1 %, 2023: -7,8 %), vor allem aufgrund deutlichgestiegener Energiepreise und damit einhergehenden Produktionsrückgängeninsbesondere in den energieintensiven Industriezweigen. Wie das StatistischeBundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren die wichtigsten Energieträger in derIndustrie 2024 wie in den Vorjahren Erdgas (29,2 %), Strom (21,1 %), Mineralöleund Mineralölprodukte (16,5 %) sowie Kohle (14,5 %).Einsatz von Energieträgern als Grundstoff für Produkte nimmt deutlich zuDen weitaus größten Teil (89,5 %) der im Jahr 2024 eingesetzten Energieverwendete die Industrie zur Strom- und Wärmeerzeugung. Gegenüber dem Vorjahrerhöhte sich der Energieverbrauch in diesem Bereich um 0,7 %. Deutlich stärkerstieg der Einsatz von Energieträgern als Grundstoff für Industrieprodukte wieChemikalien, Düngemittel oder Kunststoffe. Die für diese Zwecke eingesetztenEnergieträger machten zwar nur gut ein Zehntel (10,5 %) des gesamtenindustriellen Energieverbrauchs im Jahr 2024 aus. Die hierfür eingesetzte Mengean Energieträgern stieg allerdings um 13,3 % gegenüber dem Vorjahr.Starke Anstiege in der Chemieindustrie und der MineralölverarbeitungDie energieintensiven Industriezweige verbrauchten im Jahr 2024 nach starkenRückgängen in beiden Vorjahren (2022: -9,6 % zum Vorjahr; 2023: -8,4 %) wiedermehr Energie: Mit rund 2 738 Petajoule war der Energieverbrauch hier um 3,2 %höher als im Jahr zuvor (2023: 2 653 Petajoule). Damit entfielen 81,9 % desgesamten industriellen Energieverbrauchs im Jahr 2024 auf diese Branchen (2023:80,8 %). Am stärksten stieg der Energieverbrauch in der Chemieindustrie (+7,1 %)und der Mineralölverarbeitung (+5,4 %).Chemieindustrie nutzt über ein Drittel der Energieträger nicht-energetischDer größte Energieverbraucher unter den Industriezweigen war im Jahr 2024 erneutdie Chemieindustrie mit einem Anteil von 27,9 % des Gesamtenergieverbrauchs,gefolgt von der Metallerzeugung und -bearbeitung mit 23,7 % sowie derMineralölverarbeitung mit 10,7 %. In der Chemieindustrie wurden allerdings überein Drittel der Energieträger (34,1 %) als Ausgangsstoffe für chemische Produkteund damit nicht-energetisch eingesetzt. Damit lag der Anteil dort deutlich höherals in den anderen energieintensiven Branchen, etwa in der Metallerzeugung und-bearbeitung (0,7 %).Methodische Hinweise:Die jährlich durchgeführte Erhebung der Energieverwendung umfasst rund 46 000Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung vonSteinen und Erden mit mindestens 20 Beschäftigten. EnergieintensiveIndustriezweige sind dabei die Wirtschaftszweige "Herstellung von chemischenErzeugnissen", "Metallerzeugung und -bearbeitung", "Kokerei undMineralölverarbeitung", "Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus","Herstellung von Glas, -waren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden"sowie "Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln".In dieser Pressemitteilung werden für einige Wirtschaftszweige für ein besseresVerständnis Kurzbezeichnungen verwendet, die von den Bezeichnungen der"Klassifikation der Wirtschaftszweige (Ausgabe 2008)" abweichen. Eine Übersichtdieser Kurzbezeichnungen ist auf der Themenseite "Industrie, VerarbeitendesGewerbe" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden.Weitere Informationen:Weitere Ergebnisse bietet die Themenseite "Energieverbrauch" im Internetangebotdes Statistischen Bundesamtes. Methodische Hinweise befinden sich in denErläuterungen zur Statistik. Lange Zeitreihen können über die TabellenEnergieverwendung der Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe (43531 und 43351) inder Datenbank GENESIS-Online und in der Regionaldatenbank Deutschland abgerufenwerden.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationenund Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unterwww.destatis.de/pressemitteilungen.+++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.+++Weitere Auskünfte:EnergieTelefon: +49 611 75 2107www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6158136OTS: Statistisches Bundesamt