    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsErdgas RohstoffvorwärtsNachrichten zu Erdgas
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Energieverbrauch der Industrie 2024 um 1,9 % gestiegen

    WIESBADEN (ots) -

    - Industrie verbraucht nach zwei Jahren mit Rückgängen wieder mehr Energie
    - Energieverbrauch der energieintensiven Branchen um 3,2 % höher als im Vorjahr
    - Einsatz von Energieträgern als Grundstoff für Industrieprodukte steigt um 13,3
    %

    Die deutsche Industrie hat im Jahr 2024 insgesamt 3 343 Petajoule Energie
    verbraucht. Damit stieg der Energieverbrauch der Industrie um 1,9 % gegenüber
    dem Vorjahr, allerdings ausgehend von einem niedrigen Niveau: In den Jahren 2022
    und 2023 war der Verbrauch deutlich gegenüber dem jeweiligen Vorjahr
    zurückgegangen (2022: -9,1 %, 2023: -7,8 %), vor allem aufgrund deutlich
    gestiegener Energiepreise und damit einhergehenden Produktionsrückgängen
    insbesondere in den energieintensiven Industriezweigen. Wie das Statistische
    Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren die wichtigsten Energieträger in der
    Industrie 2024 wie in den Vorjahren Erdgas (29,2 %), Strom (21,1 %), Mineralöle
    und Mineralölprodukte (16,5 %) sowie Kohle (14,5 %).

    Einsatz von Energieträgern als Grundstoff für Produkte nimmt deutlich zu

    Den weitaus größten Teil (89,5 %) der im Jahr 2024 eingesetzten Energie
    verwendete die Industrie zur Strom- und Wärmeerzeugung. Gegenüber dem Vorjahr
    erhöhte sich der Energieverbrauch in diesem Bereich um 0,7 %. Deutlich stärker
    stieg der Einsatz von Energieträgern als Grundstoff für Industrieprodukte wie
    Chemikalien, Düngemittel oder Kunststoffe. Die für diese Zwecke eingesetzten
    Energieträger machten zwar nur gut ein Zehntel (10,5 %) des gesamten
    industriellen Energieverbrauchs im Jahr 2024 aus. Die hierfür eingesetzte Menge
    an Energieträgern stieg allerdings um 13,3 % gegenüber dem Vorjahr.

    Starke Anstiege in der Chemieindustrie und der Mineralölverarbeitung

    Die energieintensiven Industriezweige verbrauchten im Jahr 2024 nach starken
    Rückgängen in beiden Vorjahren (2022: -9,6 % zum Vorjahr; 2023: -8,4 %) wieder
    mehr Energie: Mit rund 2 738 Petajoule war der Energieverbrauch hier um 3,2 %
    höher als im Jahr zuvor (2023: 2 653 Petajoule). Damit entfielen 81,9 % des
    gesamten industriellen Energieverbrauchs im Jahr 2024 auf diese Branchen (2023:
    80,8 %). Am stärksten stieg der Energieverbrauch in der Chemieindustrie (+7,1 %)
    und der Mineralölverarbeitung (+5,4 %).

    Chemieindustrie nutzt über ein Drittel der Energieträger nicht-energetisch

    Der größte Energieverbraucher unter den Industriezweigen war im Jahr 2024 erneut
    die Chemieindustrie mit einem Anteil von 27,9 % des Gesamtenergieverbrauchs,
    gefolgt von der Metallerzeugung und -bearbeitung mit 23,7 % sowie der
    Mineralölverarbeitung mit 10,7 %. In der Chemieindustrie wurden allerdings über
    ein Drittel der Energieträger (34,1 %) als Ausgangsstoffe für chemische Produkte
    und damit nicht-energetisch eingesetzt. Damit lag der Anteil dort deutlich höher
    als in den anderen energieintensiven Branchen, etwa in der Metallerzeugung und
    -bearbeitung (0,7 %).

    Methodische Hinweise:

    Die jährlich durchgeführte Erhebung der Energieverwendung umfasst rund 46 000
    Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von
    Steinen und Erden mit mindestens 20 Beschäftigten. Energieintensive
    Industriezweige sind dabei die Wirtschaftszweige "Herstellung von chemischen
    Erzeugnissen", "Metallerzeugung und -bearbeitung", "Kokerei und
    Mineralölverarbeitung", "Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus",
    "Herstellung von Glas, -waren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden"
    sowie "Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln".

    In dieser Pressemitteilung werden für einige Wirtschaftszweige für ein besseres
    Verständnis Kurzbezeichnungen verwendet, die von den Bezeichnungen der
    "Klassifikation der Wirtschaftszweige (Ausgabe 2008)" abweichen. Eine Übersicht
    dieser Kurzbezeichnungen ist auf der Themenseite "Industrie, Verarbeitendes
    Gewerbe" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden.

    Weitere Informationen:

    Weitere Ergebnisse bietet die Themenseite "Energieverbrauch" im Internetangebot
    des Statistischen Bundesamtes. Methodische Hinweise befinden sich in den
    Erläuterungen zur Statistik. Lange Zeitreihen können über die Tabellen
    Energieverwendung der Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe (43531 und 43351) in
    der Datenbank GENESIS-Online und in der Regionaldatenbank Deutschland abgerufen
    werden.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

    +++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.
    +++

    Weitere Auskünfte:
    Energie
    Telefon: +49 611 75 2107
    www.destatis.de/kontakt

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6158136
    OTS: Statistisches Bundesamt


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Energieverbrauch der Industrie 2024 um 1,9 % gestiegen - Industrie verbraucht nach zwei Jahren mit Rückgängen wieder mehr Energie - Energieverbrauch der energieintensiven Branchen um 3,2 % höher als im Vorjahr - Einsatz von Energieträgern als Grundstoff für Industrieprodukte steigt um 13,3 % Die …