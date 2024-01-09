Energieverbrauch der Industrie 2024 um 1,9 % gestiegen
WIESBADEN (ots) -
- Industrie verbraucht nach zwei Jahren mit Rückgängen wieder mehr Energie
- Energieverbrauch der energieintensiven Branchen um 3,2 % höher als im Vorjahr
- Einsatz von Energieträgern als Grundstoff für Industrieprodukte steigt um 13,3
%
Die deutsche Industrie hat im Jahr 2024 insgesamt 3 343 Petajoule Energie
verbraucht. Damit stieg der Energieverbrauch der Industrie um 1,9 % gegenüber
dem Vorjahr, allerdings ausgehend von einem niedrigen Niveau: In den Jahren 2022
und 2023 war der Verbrauch deutlich gegenüber dem jeweiligen Vorjahr
zurückgegangen (2022: -9,1 %, 2023: -7,8 %), vor allem aufgrund deutlich
gestiegener Energiepreise und damit einhergehenden Produktionsrückgängen
insbesondere in den energieintensiven Industriezweigen. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren die wichtigsten Energieträger in der
Industrie 2024 wie in den Vorjahren Erdgas (29,2 %), Strom (21,1 %), Mineralöle
und Mineralölprodukte (16,5 %) sowie Kohle (14,5 %).
Einsatz von Energieträgern als Grundstoff für Produkte nimmt deutlich zu
Den weitaus größten Teil (89,5 %) der im Jahr 2024 eingesetzten Energie
verwendete die Industrie zur Strom- und Wärmeerzeugung. Gegenüber dem Vorjahr
erhöhte sich der Energieverbrauch in diesem Bereich um 0,7 %. Deutlich stärker
stieg der Einsatz von Energieträgern als Grundstoff für Industrieprodukte wie
Chemikalien, Düngemittel oder Kunststoffe. Die für diese Zwecke eingesetzten
Energieträger machten zwar nur gut ein Zehntel (10,5 %) des gesamten
industriellen Energieverbrauchs im Jahr 2024 aus. Die hierfür eingesetzte Menge
an Energieträgern stieg allerdings um 13,3 % gegenüber dem Vorjahr.
Starke Anstiege in der Chemieindustrie und der Mineralölverarbeitung
Die energieintensiven Industriezweige verbrauchten im Jahr 2024 nach starken
Rückgängen in beiden Vorjahren (2022: -9,6 % zum Vorjahr; 2023: -8,4 %) wieder
mehr Energie: Mit rund 2 738 Petajoule war der Energieverbrauch hier um 3,2 %
höher als im Jahr zuvor (2023: 2 653 Petajoule). Damit entfielen 81,9 % des
gesamten industriellen Energieverbrauchs im Jahr 2024 auf diese Branchen (2023:
80,8 %). Am stärksten stieg der Energieverbrauch in der Chemieindustrie (+7,1 %)
und der Mineralölverarbeitung (+5,4 %).
Chemieindustrie nutzt über ein Drittel der Energieträger nicht-energetisch
Der größte Energieverbraucher unter den Industriezweigen war im Jahr 2024 erneut
die Chemieindustrie mit einem Anteil von 27,9 % des Gesamtenergieverbrauchs,
gefolgt von der Metallerzeugung und -bearbeitung mit 23,7 % sowie der
Mineralölverarbeitung mit 10,7 %. In der Chemieindustrie wurden allerdings über
ein Drittel der Energieträger (34,1 %) als Ausgangsstoffe für chemische Produkte
und damit nicht-energetisch eingesetzt. Damit lag der Anteil dort deutlich höher
als in den anderen energieintensiven Branchen, etwa in der Metallerzeugung und
-bearbeitung (0,7 %).
Methodische Hinweise:
Die jährlich durchgeführte Erhebung der Energieverwendung umfasst rund 46 000
Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von
Steinen und Erden mit mindestens 20 Beschäftigten. Energieintensive
Industriezweige sind dabei die Wirtschaftszweige "Herstellung von chemischen
Erzeugnissen", "Metallerzeugung und -bearbeitung", "Kokerei und
Mineralölverarbeitung", "Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus",
"Herstellung von Glas, -waren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden"
sowie "Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln".
In dieser Pressemitteilung werden für einige Wirtschaftszweige für ein besseres
Verständnis Kurzbezeichnungen verwendet, die von den Bezeichnungen der
"Klassifikation der Wirtschaftszweige (Ausgabe 2008)" abweichen. Eine Übersicht
dieser Kurzbezeichnungen ist auf der Themenseite "Industrie, Verarbeitendes
Gewerbe" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden.
Weitere Informationen:
Weitere Ergebnisse bietet die Themenseite "Energieverbrauch" im Internetangebot
des Statistischen Bundesamtes. Methodische Hinweise befinden sich in den
Erläuterungen zur Statistik. Lange Zeitreihen können über die Tabellen
Energieverwendung der Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe (43531 und 43351) in
der Datenbank GENESIS-Online und in der Regionaldatenbank Deutschland abgerufen
werden.
