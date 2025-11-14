Rheingas Flaschengasautomat in Monheim erfolgreich gestartet / Komfort und Versorgungssicherheit rund um die Uhr (FOTO)
Brühl (ots) - Bereits im Juli 2025 hat Rheingas am Standort Monheim am Rhein
ihren ersten Flaschengasautomaten in Betrieb genommen. Mit dieser innovativen
Lösung bietet das Unternehmen seinen oder auch neuen Kunden vor Ort künftig eine
unkomplizierte, sichere und jederzeit zugängliche Möglichkeit, Gasflaschen
(https://www.rheingas.de/fluessiggas/gasflaschen) bequem zu tauschen oder neu zu
erwerben - unabhängig von Öffnungszeiten und Lieferzyklen.
Mit dem neuen Automaten an der Tankstelle Brinkschulte in Monheim (Benzstraße 2,
40789 Monheim) setzt Rheingas auf mehr Komfort und Versorgungssicherheit im
Alltag. Der Automat ist benutzerfreundlich gestaltet, erfüllt höchste
Sicherheitsstandards und ermöglicht den Tausch gängiger Flaschengrößen von 5 kg
und 11 kg.
Die ersten Monate zeigen: Das Angebot wird gut angenommen. Derzeit läuft zudem
noch bis 17.11.2025 eine Winter-Aktion mit attraktiven Angebotspreisen.
"Mit dem Flaschengasautomaten in Monheim setzen wir einen weiteren Meilenstein
in unserem Konzept einer modernen, dezentralen Energieversorgung", sagt Uwe
Thomsen, geschäftsführender Gesellschafter von Propan Rheingas. "Unsere
Kundinnen und Kunden können damit jederzeit und ganz unkompliziert Gasflaschen
tauschen - sicher, flexibel und zuverlässig. Das ist ein wichtiger Schritt, um
unseren Service weiter auszubauen und den Bedürfnissen unserer Kundschaft
gerecht zu werden."
Das neue Angebot richtet sich sowohl an Privatkundinnen und -kunden, die
beispielsweise Gasflaschen für den Grill, Heizpilz oder das Wohnmobil benötigen,
als auch an Gewerbetreibende, mit einem geringen Bedarf an Flaschengas, die auf
eine kontinuierliche Versorgung angewiesen sind. Der Automat ergänzt das
klassische Liefergeschäft und stärkt die regionale Präsenz des Unternehmens in
der Fläche.
Mit der Installation des Flaschengasautomaten in Monheim unterstreicht Rheingas
seinen Anspruch, innovative und kundenorientierte Lösungen zu bieten.
Zum Unternehmen: Propan Rheingas GmbH & Co. KG
Propan Rheingas GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches
Energieversorgungsunternehmen mit Hauptsitz in Brühl. Im Jahr 2025 feiert das
Unternehmen sein 100-jähriges Bestehen und blickt auf eine lange Tradition von
Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation zurück.
Mit 100 Jahren Erfahrung zählt Rheingas zu den Top-Anbietern in Deutschland für
Flüssiggas, Erdgas, Strom, Energietechnik und Energieberatung. Das Unternehmen
legt einen großen Wert auf dezentrale Energieträger und Technologien, die nicht
nur eine sichere Versorgung aus Europa gewährleisten, sondern auch ein hohes
Potenzial zur Reduktion von CO2 und NOX bieten. Rheingas beliefert bundesweit
über 30.000 Privat- und Geschäftskunden und bietet Komplettlösungen für
Energieeffizienz, von der Heizungsbau bis zur Versorgung mit verschiedenen
Energieträgern.
Für Rückfragen, Bildmaterial oder eine Besichtigung vor Ort steht Ihnen die
Pressestelle von Rheingas gerne zur Verfügung.
Pressekontakt:
Pressesprecherin Rheingas
Evelyn Höller
Tel: 02232 7079 1126
Mobil: 0151 40466790
mailto:evelyn.hoeller@rheingas.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/118273/6158137
OTS: Propan Rheingas GmbH & Co. KG
