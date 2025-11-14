Rheingas Flaschengasautomat in Monheim erfolgreich gestartet / Komfort und Versorgungssicherheit rund um die Uhr (FOTO)

Brühl (ots) - Bereits im Juli 2025 hat Rheingas am Standort Monheim am Rhein

ihren ersten Flaschengasautomaten in Betrieb genommen. Mit dieser innovativen

Lösung bietet das Unternehmen seinen oder auch neuen Kunden vor Ort künftig eine

unkomplizierte, sichere und jederzeit zugängliche Möglichkeit, Gasflaschen

(https://www.rheingas.de/fluessiggas/gasflaschen) bequem zu tauschen oder neu zu

erwerben - unabhängig von Öffnungszeiten und Lieferzyklen.



Mit dem neuen Automaten an der Tankstelle Brinkschulte in Monheim (Benzstraße 2,

40789 Monheim) setzt Rheingas auf mehr Komfort und Versorgungssicherheit im

Alltag. Der Automat ist benutzerfreundlich gestaltet, erfüllt höchste

Sicherheitsstandards und ermöglicht den Tausch gängiger Flaschengrößen von 5 kg

und 11 kg.







Die ersten Monate zeigen: Das Angebot wird gut angenommen. Derzeit läuft zudemnoch bis 17.11.2025 eine Winter-Aktion mit attraktiven Angebotspreisen."Mit dem Flaschengasautomaten in Monheim setzen wir einen weiteren Meilensteinin unserem Konzept einer modernen, dezentralen Energieversorgung", sagt UweThomsen, geschäftsführender Gesellschafter von Propan Rheingas. "UnsereKundinnen und Kunden können damit jederzeit und ganz unkompliziert Gasflaschentauschen - sicher, flexibel und zuverlässig. Das ist ein wichtiger Schritt, umunseren Service weiter auszubauen und den Bedürfnissen unserer Kundschaftgerecht zu werden."Das neue Angebot richtet sich sowohl an Privatkundinnen und -kunden, diebeispielsweise Gasflaschen für den Grill, Heizpilz oder das Wohnmobil benötigen,als auch an Gewerbetreibende, mit einem geringen Bedarf an Flaschengas, die aufeine kontinuierliche Versorgung angewiesen sind. Der Automat ergänzt dasklassische Liefergeschäft und stärkt die regionale Präsenz des Unternehmens inder Fläche.Mit der Installation des Flaschengasautomaten in Monheim unterstreicht Rheingasseinen Anspruch, innovative und kundenorientierte Lösungen zu bieten.Zum Unternehmen: Propan Rheingas GmbH & Co. KGPropan Rheingas GmbH & Co. KG ist ein mittelständischesEnergieversorgungsunternehmen mit Hauptsitz in Brühl. Im Jahr 2025 feiert dasUnternehmen sein 100-jähriges Bestehen und blickt auf eine lange Tradition vonQualität, Zuverlässigkeit und Innovation zurück.Mit 100 Jahren Erfahrung zählt Rheingas zu den Top-Anbietern in Deutschland fürFlüssiggas, Erdgas , Strom, Energietechnik und Energieberatung. Das Unternehmenlegt einen großen Wert auf dezentrale Energieträger und Technologien, die nichtnur eine sichere Versorgung aus Europa gewährleisten, sondern auch ein hohesPotenzial zur Reduktion von CO2 und NOX bieten. Rheingas beliefert bundesweitüber 30.000 Privat- und Geschäftskunden und bietet Komplettlösungen fürEnergieeffizienz, von der Heizungsbau bis zur Versorgung mit verschiedenenEnergieträgern.